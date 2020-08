Nach einer mehrstündigen Suchaktion wurde eine Pensionistin leicht unterkühlt aufgefunden.

AIGEN-SCHLÄGL. Die Polizei startete am Samstag eine Suchaktion nach einer 77-jährigen Frau aus Aigen-Schlägl. Die Pensionistin war seit dem Vortag gegen Mittag aus dem Bezirksalten- und Pflegeheim abgängig. Das letzte Mal wurde sie am Freitag am Marktplatz Aigen gesehen. Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe. Die Suchaktion nahm zum Glück ein gutes Ende. Nach fast zwölf Stunden intensiver Suche wurde die Vermisste in einer alleinstehenden Gartenhütte aufgefunden. Sie war leicht unterkühlt und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Rohrbach gebracht.