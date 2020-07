Ein „schönes Spiel“ wird gleich noch schöner, wenn man damit etwas Gutes tut. So wie beim Charity-Golfturnier in Pfarrkirchen, bei dem 700 Euro für das Sozialressort der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach gesammelt werden konnten, die vom Wirtschaftsbund des Bezirks Rohrbach auf 1.400 Euro verdoppelt wurden.

PFARRKIRCHEN. Zum wiederholten Male wurden Golfer vom Wirtschaftsbund des Bezirks Rohrbach aufs Green geladen, um im freundlichen Wettstreit ihre Schläger zu schwingen. Austragungsort war heuer der Golfclub Pfarrkirchen, der das Charity-Golfturnier bei gutem Wetter und noch besserer Stimmung ausrichtete.

60 Golfer beim WB-Turnier

60 sportliche Spieler waren dem Aufruf gefolgt und schlugen motiviert ab – nicht nur um die tollen Preise, die es zu gewinnen gab, sondern vor allem für einen guten Zweck: „700 Euro kamen bei dem Charity-Turnier zusammen, wir vom Wirtschaftsbund Rohrbach haben den Betrag gerne verdoppelt“, erzählt WB-Obmann Andreas Höllinger, der sich freute, so viele Teilnehmer begrüßen zu dürfen. Somit kamen insgesamt 1.400 Euro zusammen, die Initiatoren in Form eines Schecks an Bezirkshauptfrau Wilbirg Mitterlehner übergeben konnten. Diese freute sich sichtlich über die Finanzspritze für das Sozialressort der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach.