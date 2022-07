Im Rahmen des Ortsparteitages der Freiheitlichen Niederwaldkirchen wurde der Transportunternehmer Helmut Burgstaller einstimmig zum neuen Obmann gewählt.

NIEDERWALDKIRCHEN. Bernhard Neumüller wird ihm künftig als Stellvertreter zur Seite stehen. Christine Rudisch, die bisherige Obfrau, hat ihr Amt aufgrund ihres Umzugs zur Verfügung gestellt. „Ich blicke positiv in die Zukunft. Wir haben in den letzten Jahren in Niederwaldkirchen einen stetigen Aufschwung erzielt und werden auch weiter hart arbeiten, um diesen positiven Trend fortzusetzen. Ein besonderer Dank gilt hierfür auch meiner Vorgängerin Christine Rudisch“, so der frisch gewählte Ortsparteiobmann Helmut Burgstaller.

„Ich bedanke mich bei Christine Rudisch für ihre tolle, engagierte Arbeit in den letzten Jahren, durch die der Einzug in den Gemeinderat mit zwei Mandaten geglückt ist. Helmut Burgstaller wird diese erfolgreiche Arbeit im Sinne der Gemeindebevölkerung weiterführen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Ortgruppe“, betont die Bezirksparteiobfrau, Landtagsabgeordnete Stefanie Hofmann.