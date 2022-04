Einige Eltern trafen sich mit ihren kleinen Kindern vor der Kirche und hängten an einen Osterstrauch ihre gebastelten Ostereier und Dekorationen. Nach dem gemeinsamen Singen gab es für alle eine Nachspeise.

AIGEN-SCHLÄGL. Die Möglichkeit, sich wieder ungezwungen gemeinsam vor der Kirche zu treffen, nutzten zahlreiche Eltern mit ihren kleinen Kindern in der Karwoche. Dabei sangen sie ein paar Lieder. Daraufhin hängten die Kinder mit Unterstützung der Eltern auf einen hübschen Osterstrauch ihre gebastelten und verzierten Ostereier und anderen Dekorationen. Als Abschluss gab es leckere „Beichtbrezen“.

Pfarrer Wolfgang Groiss freute sich über diese Aktion der Eltern mit ihren Kindern, die heuer zum zweiten Mal durchgeführt wurde. Unter der Koordination und Leitung von Kerstin Hofer gibt es bereits seit ein paar Jahren derzeit insgesamt sechs Spiegel-Gruppen in der Pfarre. Der „Spiegel“ ist eine selbständig autonome Organisation des Katholischen Bildungswerkes der Diözese Linz und besteht aus ehrenamtlichen Mitarbeitern.

„In diesen ‚Spiegel-Spielgruppe‘ treffen sich wöchentlich etwa 50 ein- bis dreijährige Kinder in Begleitung ihrer Eltern. Dabei wird gebastelt, gesungen und gemeinsam gegessen“, erklärt Kerstin Hofer. „Bereits im Vorjahr haben wir überlegt, was möglich ist, trotz der Corona-Situation, mit unseren Kindern zu unternehmen. Dann haben wir online diese Aktion vereinbart und in ähnlicher Form gemacht. Denn durch die Pandemie durften wir keine Spielgruppen abhalten und somit wurde in manchen Treffpunkten wieder etwas Leben in die Gemüter gehaucht.“