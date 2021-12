Aufgrund der hohen Nachfrage waren Rohrbachs Gutscheinmünzen erneut ausverkauft. Ein Beweis dafür, wie wichtig Betrieben und Privaten regionales Handeln ist.

ROHRBACH. Der Marketingverein Rohrbach Zentrum hat auf die hohe Nachfrage reagiert und anstelle der Münzen 'Rohrbacher Münzen - Gutscheine' ausgegeben. Diese können jetzt, ebenso wie die im Umlauf befindlichen Münzen, in über 50 Betrieben der Rohrbacher Innenstadt eingelöst werden. „Ich finde es genial, dass alle so regional denken“, so Vereinsobmann Gerald Laher. Die Zahl der Mitgliedsbetriebe wächst und damit das Portfolio, aus dem beim Einlösen gewählt werden kann. Eine nachhaltige Investition in die Zukunft des Standortes.

„Es sind gerade die kleinen Betriebe, die am meisten gelitten haben. Diese Geschäfte und Gastronomen, die für die Individualität einer Stadt sorgen, werden mit jedem Einkauf gefördert. Damit sie wieder gestärkt werden und Fuß fassen können.“

Gerald Laher, Obmann Marketingverein Rohrbach Zentrum

Doppelter Gewinn

Noch bis 6. Jänner 2022 läuft in den Mitgliedsbetrieben des Marketingvereins Rohrbach Zentrum ein Einkaufsgewinnspiel. Mit dem regionalen Einkauf gewinnen also Betriebe und ihre Kunden gleichermaßen. Mit sechs Münz-Aufklebern von Mitgliedsbetrieben hat jeder die Chance auf tolle Preise und einen wahren Gutscheinmünzen-Regen. Details zum Gewinnspiel und den teilnehmenden Betrieben unter allround.co.at/marketingverein.

Ein Gewinnspiel hat auch das Land Oberösterreich ausgerufen. Wer bis 8. Jänner 2022 bei einem für die regionalen Händler, Hotel- und Gastronomiebetriebe oder körpernahen Dienstleister einkauft, der während des Lockdowns geschlossen war, kann mit etwas Glück den Einkaufspreis – bis maximal 200 Euro pro Rechnung – zurückgewinnen. Mehr über "Shop & win" auf der Homepage land-oberoesterreich.gv.at/ooe-weihnachtsshopping