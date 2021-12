Der neugegründete Kulturverein „KulturSpontan“ setzt auf Spontanität. Als erste Veranstaltung ist demnächst eine musikalisch-literarische Wanderung durch historische Haslacher Gassen angedacht.

HASLACH. Die Corona-Situation hat Kulturveranstalter vor neue Herausforderungen gestellt. Besonders die Abhaltung von Veranstaltungen größerer Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, sowie deren Planbarkeit werden situationsbedingt erschwert. Aber auch coronaunabhängig wollen sich verstärkt junge Menschen immer weniger beständig in Vereinen engagieren, sondern eher projektorientiert und nach persönlichen Zeitressourcen. Die Finanzierbarkeit, „Überorganisation“, die Bewerbung und die „Größe von Veranstaltungen“ sind oft abschreckende Faktor für „Spontanität“. „Mit unserem im Herbst gegründeter Verein Kultur spontan möchte dem entgegenwirken. Wir möchten vom Format her auf kleinere Veranstaltungen im Kulturbereich setzen, die spontan organisier -und durchführbar sind und uns an keinen fixen Ort binden“, erklärt Helmut Eder, Obmann des neugegründeten Kulturvereins von „KulturSpontan“ im Oberösterreichischen Volksbildungswerk mit Sitz in Haslach. Mit ihm Leitungsteam sind weiters Anna Bräuer als Obmann-Stellvertreter, Sigi Mittermayr als Kassier und Burgi Freundenschuß als Schriftführerin. Ein Ziel ist es mit spontanen Veranstaltungen öffentliche Orte wie Gassen, Parks alte Gebäude, aber auch lokale Veranstaltungsstätten zu nützen und ebenso die Wirtshauskultur in der Region zu beleben. Veranstaltungen sind verstärkt auch an freien Plätzen in der Natur rund um Haslach angedacht. „So möchten wir auch Menschen abseits traditioneller Kulturstätten erreichen und durch spezielle Veranstaltungen auch zum aktiven Mittun einladen“, so die Initiatoren. Neben Kulturveranstaltungen sind Workshops und Kurse (Literarischer, musikalischer und künstlerischer und darstellerischer Art) angedacht. „Ein wesentliches Ziel dabei ist künstlerische Aktivitäten in der Region zu fördern und heimische Künstler zu fördern“, so Eder. Besonders die Einbeziehung junger Menschen und Akteure vor Ort ist ein weiteres Ziel, die auch zur Mitarbeit im Verein eingebunden werden. So ist auch die „dunkelmess“ am Unterkagererhof (Anmerkung: literarische Lesung heimischer Autoren vom Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang) im November wieder angedacht. Ebenso soll die „wandernde sunnbeng“ des Ahorner Künstlers Hermann Eckerstorfer (Heck) wieder „belebt“ werden. Sobald es die Coronasituation wieder erlaubt, ist als Auftaktveranstaltung eine musikalisch-literarische Wanderung mit Sigi Mittermayr und der Haslacher Literatin Annika Höller durch historische Haslacher Gassen angedacht.