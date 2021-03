Mit dem Erstarken der rechten Szene, aktuell sichtbar an dem verstärkten Auftreten bei den Protestmärschen im Zusammenhang mit den Anit-Corona Demos, beschäftigte sich die Historikerin Ludmilla Leitner bei der 4. Mahnwache.

HASLACH, BEZIRK. „Die Corona-Demos zeigen, wie sich die totgeglaubten Geister der Vergangenheit zurückmelden. Offen werden hier getarnte Symbole des Nationalsozialismus zur Schau getragen. Die rechte Szene nütze dabei die Angst, Enttäuschung und Wut vieler Bürger, um generell gegen das Netz der europäischen Demokratien Stimmung zu machen“, so Ludmilla Leitner bei ihrem Vortrag bei der letzten Mahnwache bei der Protestaktion-Aktion 40 Tage Menschlichkeit“ in Haslach. 2021 ist der Rechtsextremismus weit in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Sichtbar auch in den zahlreichen Hasspostings und der Verrohung der Sprache im Netz. „Je besser wir als Zivilgesellschaft informiert sind, desto fundierter können wir gegen diese gefährlichen Entwicklungen auftreten“, betonte die Vortragende. Leitners Aufruf: „Bannen wir die neu erwachten Geister der Vergangenheit - mit aller Kraft, unermüdlich und entschlossen. Denn: Hass ist keine Meinung!“ Die anschließende Diskussion mit der Referentin am Lagerplatz nützen vor allem die zahlreichen junge Leute für Anfragen und zur Diskussion.



Nächste Mahnwache: Kinder haben Rechte

Mit einem Flashmob zum Lied „Stopp“ von Folkshilfe will die Katholische Jungschar am Freitag 26.März 2021 um 17.30 Uhr am Kirchenplatz Haslach im Rahmen der Aktion „40 Tage Menschlichkeit #hassfasten“, tanzend auf die Kinderrechte aufmerksam machen. „Denn - Alle Kinder haben Rechte“, erklärt Anna Bräuer vom Aktionsteam: „Dies wird leider oft vergessen, obwohl die Rechte der Kinder doch in der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 beschlossen wurden. Das Recht der Kinder, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu werden, wollen wir an diesem Tag besonders hervorheben. Muss ein Kind in ein anderes Land fliehen, hat es die gleichen Rechte wie ein dort geborenes Kind“. Vor allem dürfe kein Kind „in den Krieg zurückgeschickt werden“. Kein Kind dürfe gezwungen werden, als Kindersoldat in einem Bürgerkrieg oder Krieg mitzumachen. „Wo wird dieses Recht tagtäglich verletzt? Und welchen Beitrag können wir leisten, um Rechte der Kinder zu realisieren?“ All diese Fragens sollen bei der anschließenden Mahnwache ab 18 Uhr diskutiert werden. “Wir freuen uns auf ein Mittanzen und Bewusstsein-Schaffen für die Kinderrechte“: lädt Breuer zur Teilnahme ein.

Die weiteren Aktionen im Überblick:

5. Mahnwache:

Freitag, 26. März: Kinder haben Rechte, Katholische Jungschar

Abschlussaktion: Karfreitag, 2. April: Zeltlager am Kirchenplatz mit Karfreitagsliturgie

Karsamstag 3. April: Zeltlager mit Sammelaktion von Brauchbarem für Flüchtlinge

Daueraktionen während der Fastenzeit:

Begleitende Aktionen:

Fürbittenbaum in der Haslacher Pfarrkirche

„Botschaften-Kette“ am Haslacher Marktplatz

Ein „Weg der Menschenrechte“ durch Haslacher Parks, mit den Schwerpunkten: Gesundheit, Würde, Freiheit, Bildung wird eingerichtet.

Besucher können in einem Aktions-Postkasten Botschaften hinterlassen, welche an die Bundesregierung weitergeleitet werden.

Ein Hinweis der Veranstalter:

Wir sind „keine Anti-Corona Demo“, und auch „Keine Anti-Regierungs-Demo, sondern eine „Regierung-mach-was-Demo.“ Es ist uns daher wichtig, auf die Einhaltung der Corona Maßnahmen zu achten und wir bitten alle Teilnehmer eine FFP2