Unter keinem guten Omen stand die Ausfahrt der Montagsradler im Jahr 2020. Das Reiseziel war bereits Ende 2019 fixiert und wurde bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Es sollte zur größten Rad Messe Europas, der Eurobike in Friedrichshafen gehen.

Doch dann kam Covid 19. Zuerst wurde die Messe abgesagt und je näher unser Reisetermin kam, umso unsicherer wurde die Reisetätigkeit ins Ausland. Die Tour der Montagsradler war so geplant, dass ein 7-maliger Grenzübertritt notwendig gewesen wäre. Um kein Risiko einzugehen, wurde kurzfristig um geplant. Das Ländle (Dornbirn in Vorarlberg) blieb das Ziel, nur die Streckenführung wurde auf Österreich umgelegt. So entwickelte sich eine Tour mit dem Motto „A‘Schinderei mit Sag und Bag ins Ländle“.

Bei der Abfahrt die nächste Hiobsbotschaft. Anstatt 5 Biker waren nur für 4 Radfahrer zur Abfahrt bereit. Max musste aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen.

Nach dem traditionellen Foto erfolgte der Start zur sogenannten Schindertour. Am Dienstag dann der prophezeite Wetterumbruch und die Radler fuhren fast den ganzen Tag im Regen. Sobald die Sonne wieder durchblinzelt, ist der Regen wieder vergessen. Am Donnerstag der nächste Niederschlag. So wie nach einem alten Kinderlied, da warens nur noch drei, erging es auch den Montagsradlern so. Sepp seine Felge ist gebrochen. Trotz intensiver Suche bei Sporthändlern, war kein Ersatz aufzutreiben. Also die Tour abbrechen und mit dem Zug nach Hause. Also setzten Hans, Norbert und Erwin die Tour zu dritt fort. Traumhaftes Wetter und herrliche Bergkulissen waren die Belohnung für die vielen giftigen Anstiege durch das Gaistal, dem Namlos-Pass und dem Hochtannbergpass. Am Sonntag musste abermals die Regenkleidung ausgepackt werden, bevor es mit dem Zug von Feldkirch nach Linz ging.