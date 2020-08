AIGEN-SCHLÄGL. Bei umfangreichen Ermittlungen gelang es Polizisten aus dem Bezirk Rohrbach, einen 22-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach auszuforschen, dem vorgeworfen wird, am 9. Mai 2020 in Aigen-Schlägl ein Moped gestohlen zu haben. Bei seiner niederschriftlichen Einvernahme zeigte sich der Mann auch geständig und gab zu Protokoll, das Moped des 23-jährigen Opfers aus dem Bezirk Rohrbach zufällig bei einem Pendlerparkplatz gesehen zu haben. Daraufhin habe er sich laut Polizei dazu entschlossen das Kleinkraftrad zu stehlen. "Er schloss dieses kurz und fuhr samt Sturzhelm davon. Das Fahrzeug versteckte er dann in seinem Kellerabteil, zerlegte es in Einzelteile und veräußerte den Motor und das Hinterrad", so die Einsatzkräfte. Neben der Sicherstellung der noch vorhandenen Teile, gelang es den Ermittlern auch, den Motor und das Hinterrad wieder zu beschaffen und dem Opfer auszufolgen. Der 22-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.