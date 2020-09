Bernhard Donner von der FPÖ ließ in Rohrbach-Berg Tafeln mit Namensbezeichnungen vor verschiedenen Gehölzern aufstellen.

ROHRBACH-BERG. "Wie heißt dieser Baum noch gleich?" Wer die Antwort auf diese Frage wissen will, muss entlang des Sinnenreich-Rundwegs nicht mehr am Smartphone googeln, sondern einfach nur genau schauen. Vor kurzem wurden nämlich Namensschilder von rund 40 verschiedenen Gehölzern – vom Bergahorn bis zur Zitterpappel – aufgestellt. Auf den Tafeln sind die deutschen und lateinischen Namen von heimischen Bäumen und Sträucher angeführt. „Der Interessierte kann an 365 Tagen im Jahr die Entwicklungsstufen von der Knospe im Winter über die Blätter im Frühjahr und Sommer bis zu den Fruchtständen im Herbst kennenlernen und studieren, oder ganz einfach nur sein Wissen auffrischen“, sagt Stadtrat Bernhard Donner (FPÖ), der die neue Attraktion initiiert hat. Ganz besonders freut den Politiker, dass diese Aktion von der heimischen Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Aber auch Schulklassen, Vereine und Interessentengruppen, wie zum Beispiel Jagdkursteilnehmer und ähnliche, finden so auf einfache Weise Gelegenheit, bei einem erholsamen Spaziergang einen Teil der heimischen Natur kennenzulernen.