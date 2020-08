Im Südwesten des Bezirks Rohrbach dreht sich an den Rot-Kreuz-Dienststellen ein Personalkarussell. Franz Eilmannsberger übergibt die Dienstführung in Lembach an Stefan Wilhelm, der von Hofkirchen hierher wechselt. In Hofkirchen übernimmt die Dienstführung nun Simon Eisner.

LEMBACH/HOFKIRCHEN. Seit der Gründung 1990 war Franz Eilmannsberger gemeinsam mit Ortsstellenleiter Klaus Fürst an der Spitze der Rot-Kreuz-Ortsstelle Lembach. Stefan Wilhelm, seit 2003 im Team der Ortsstelle und ehemaliger Zivildiener, war seit 2006 sein Stellvertreter. Vor zwei Jahren übernahm er die interimistische Dienstführung der Nachbardienststelle Hofkirchen, wo er seit Jahresbeginn seinem Nachfolger Simon Eisner über die Schulter geschaut hat. „Selber eine Dienststelle zu leiten ist eine Herausforderung, ich bin mir aber sicher, dass Simon die besten Voraussetzungen hat, mit seinen Hofkirchnern erfolgreich zu sein“, freut sich Stefan Wilhelm über seine Rückkehr nach Lembach. Dass die beiden weiterhin in engem Kontakt sein werden, ist selbstverständlich. In Lembach übernimmt Wilhelm eine komplett generalsanierte Dienststelle.

Wichtiges Bindeglied

Der Dienstführende ist operativer Leiter der Dienststelle. Das Bindeglied zwischen den Freiwilligen, den Zivildienern und den beruflichen Kolleginnen und Kollegen. Er ist erster Ansprechpartner des Ortsstellenleiters auf der einen, und der Bezirksgeschäftsleitung auf der anderen Seite.