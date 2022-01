Das traditionelle Gasthaus Panyhaus in Aigen-Schlägel wird im Frühling unter einem neuen Inhaber wiedereröffnet.

Aigen-Schlägel. Damit wird die Wirtshaus-Tradtition in dem, seit 1848 bestehenden Haus, fortgesetzt. Hannes Einheimler wird voraussichtlich Anfang Mai den Gastronomiebetrieb neu eröffnen. Der neue Pächter stammt ursprünglich aus dem Bezirk Perg, wohnt mitterweile jedoch mit seiner Familie in Aigen-Schlägel. Der Name Panyhaus wird beibehalten. Geplant ist, den Betrieb drei bis vier Tage die Woche zu öffnen. An den anderen Tagen werden die dazugehörigen Grünflächen jedoch auch für jedermann verfügbar sein. "Es wird einen Spielplatz und Selbstbedienungs-Automaten geben. Im Winter sind Langläufer und im Sommer Wanderer und Radfahrer herzlich eingeladen auch von Montag bis Mittwoch bei uns vorbeizukommen. Geöffnet sein wird voraussichtlich ab Donnerstag Abend bis zum Sonntag", gibt Einheimler an.

Bodenständige Küche

Für die Öffnungstage ist eine traditionelle Mühlviertler-Küche geplant. " Wir wollen bodenständig und traditionsbewusst kochen. Die Zutaten werden zum Großteil regional sein.", ergänzt der neue Pächter. Auch das Bierangebot wird standesgemäß aus der Brauerei Schlägel stammen. Einheimler, der in Kürze das zweite Mal Vater wird, ist gerade am Abklären der letzten rechtlichen und wirtschaftlichen Details. "Im Optimalfall kann ich April öffnen, jedoch wird es im Mai ein Eröffnungsfest geben und somit der offizielle Startschuss". Bleibt zu hoffen, dass diese Party auch aufgrund der Corona-Situation stattfinden darf. Ansonsten kommt wieder Leben in eines der ältesten Gasthäuser des Bezirkes.