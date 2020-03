NEBELBERG. Bei der Jahreshauptversammlung des Bauernbundes Nebelberg wurde der 51-jährige Vollerwerbslandwirt Friedrich Märzinger in seiner Funktion als Bauernbundobmann bestätigt – ebenso sein Stellvertreter Norbert Hellauer. Zu einem Wechsel kam es in der Funktion des Nebenerwerbsobmannes. Josef Hein löst hier Engelbert Pfoser ab und zu seinem Stellvertreter wurde Josef Rothbauer gewählt. Das wiedergewählte Bäuerinnenteam mit Michaela Märzinger an der Spitze hat bei zahlreichen Großveranstaltungen in der Vergangenheit mit der Bewirtung von bäuerlichen Produkten sehr zum guten Gelingen der Aktivitäten in der Gemeinde Nebelberg beigetragen. Bestehen blieben der Kassier Andreas Pühringer wie auch der Schriftführer Harald Ploch . Zusätzlicher Jungbauernvertreter ist Mathias Naderhirn.