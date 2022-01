Im Februar 2022 wird im Pflegerhof in Rohrbach-Berg ein türkisch-orientalisches Spezialitätengeschäft im eröffnet.

ROHRBACH-BERG. Mit ''Orient Gourmet'' erweitert Kevin Weidinger ab Februar 2022 das Einkaufserlebnis im Pflegerhof am Stadtplatz in Rohrbach-Berg. Im Bezirk Rohrbach gibt es nämlich kein Geschäft, das türkische bzw. orientalische Spezialitäten anbietet. Weidinger, der Unternehmer, der in Rohrbach-Berg erfolgreich "Hanselmann’s Burger Company" betreibt, will das ändern.

"Einwohner, die aus dem Ausland stammen, haben im Bezirk Rohrbach keine Möglichkeit, türkische oder generell orientalische Lebensmittel zu kaufen. Die meisten müssen dann ständig nach Linz oder noch weiter weg fahren, um die Produkte zu bekommen", berichtet Weidinger. Mit dem neuen Geschäft will er zudem den Pflegerhof wieder mehr beleben und eine neue Einkaufsmöglichkeit im Stadtkern schaffen.

Exklusiv im ganzen Bezirk

Im neuen Geschäft gegenüber des Grünen Zweiges findet man in Zukunft auf knapp 60 Quadratmetern Lebensmittel und Spezialitäten aus der Türkei, Syrien und dem gesamten Orient. Im "Orient Gourmet" gibt es dann unter anderem Tee, Gewürze, Oliven, exotisches Obst und Gemüse, Halal-Wurst- und Fleisch zu kaufen – exklusiv im ganzen Bezirk Rohrbach.