In Oberkappel ist kürzlich ein Corona-Fall aufgetaucht. Der Infizierte war noch bei einem Gottesdienst anwesend.

OBERKAPPEL. "Der Betroffene hat am 12. Juli noch den Gottesdienst um 10 Uhr besucht, ist jedoch meiner Erinnerung nach nicht zur Kommunion gegangen", berichtet Pfarrer Maximilian Pühringer. Als Pühringer von der Erkrankung erfuhr, ist er sofort aktiv geworden. Der Pfarrer führte ein Gespräch mit Katharina Fegerl und ein Telefonat mit Valentin Pühringer von der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach. Dieser bestätigte ihm, dass der Erkrankte den Kirchenbesuch angegeben hat. Er sei mit seiner Familie in einer Bank gesessen. Die Bankreihe vor und nach ihm waren frei gewesen. Der Mindestabstand sei demnach eingehalten worden. "Es ist zu hoffen, dass es in der Kirche keine Ansteckung geben hat, auch wenn es sich nicht hundertprozentig sagen lässt", so Pühringer. Besucher der 10 Uhr Messe mögen ihren Gesundheitszustand beobachten und bei auftretenden Symptomen sofort den Arzt oder die Covid-19-Hotline (1450) kontaktieren.

Maske tragen und Abstand einhalten

"Als Pfarrer ist es mir wichtig, dass wir in der Kirche gut aufpassen, und dass trotz aller Einschränkung doch auch das religiöse Leben verantwortungsbewusst weitergehen kann. Ich möchte keinen Covid 19-Cluster wie in der Linzer Freikirche." Er bittet, beim beim Betreten und Verlassen der Kirche die Maske zu verwenden den Abstand einzuhalten sowie die markierten Plätze einzunehmen. "Handkommunion ist sehr empfohlen, Mundkommunion aber erlaubt. Wer die Mundkommunion wünscht, möge erst ganz am Ende zur Kommunion vortreten", betont der Pfarrer.



Persönliche Eigenverantwortung zum eigenen Schutz und zum Schutz des Nächsten bleibe höchstes Gebot der Stunde. "Es mögen jedoch auch Schuldzuweisungen und üble Nachrede unterlassen werden. Es kann jedem passieren, dass er sich ansteckt, und er die Krankheit nichtsahnend weitergibt", erläutert der Oberkappler.

Stand: 15. Juli, 13.30 Uhr