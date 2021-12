Eine Kraftquelle für pflegende Angehörige ist in fordernden Zeiten äußerst wichtig. Corona ist in so einer Lebensphase eine zusätzliche Belastung.

BEZIRK ROHRBACH. „Pflegende leisten täglich Enormes, verabsäumen gleichzeitig aber oft, auf die eigene Gesundheit zu schauen“, weiß Ute Winkler von der Caritas-Servicestelle . Die Servicestelle bietet im Jänner und Februar mit zwei Online-Seminaren und den Erholungstagen mit Anmeldeschluss am 19. Jänner ein Ausgleichsprogramm. Nähere Informationen und Anmeldungen gibt es unter "http://www.caritas-ooe.at/pang" www.caritas-ooe.at/pang

„Eigene soziale Kontakte oder persönliche Auszeiten, die sonst pflegenden Angehörigen als Kraftquelle dienen, sind derzeit nur eingeschränkt möglich“, schildert Winkler vor welchen Herausforderungen pflegende Angehörige derzeit stehen. „Pflegende Angehörige müssen Ängste und Traurigkeit der Pflegebedürftigen auffangen, obwohl sie aufgrund der Situation vielleicht selbst trostbedürftig sind.“ In diesen schwierigen Zeiten steht Winkler von der Caritas-Servicestelle nach telefonischer Vereinbarung unter 0676 / 8776 2443 für psychosoziale Beratungen zur Verfügung. Diese sind telefonisch, persönlich oder auch als Online-Beratung möglich.

„Wir suchen gemeinsam nach passenden Entlastungsangeboten und arbeiten, wenn die Situation überfordert, an einer Veränderung. Fast immer muss ich dabei ermutigen, mehr auf sich selber zu achten“, kennt die Caritas-Mitarbeiterin die Themen von pflegenden Angehörigen.