SARLEINSBACH. Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Montag, 20. Juli, gegen 14.15 Uhr mit seinem Pkw in Sarleinsbach Richtung Kollerschlag, wobei ihm ein 45-Jähriger aus Bayern mit seinem Motorrad entgegenkam. In der Folge streiften sich die beiden Fahrzeuge, woraufhin der 45-Jährige mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum eingeliefert. Seine am Sozius mitfahrende 42-jährige Gattin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Krankenhaus Rohrbach eingeliefert. Der 33-Jährige und sein am Beifahrersitz mitfahrender Neffe blieben unverletzt. Am Motorrad entstand ein Totalschaden, am PKW erheblicher Sachschaden.