BEZIRK ROHRBACH. Eine 50-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Dienstag, 8. September, gegen 17.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der B38 von Oepping Richtung Rohrbach. Bei Straßenkilometer 156,9 hielt sie ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand auf der offenen Freilandstraße an, weil sie dort schon zum dritten Mal an diesem Tag eine kleine freilaufende Katze gesehen hatte und diese einfangen wollte.

Sie schaltete die Warnblinkanlage ein und stand im Heckbereich ihres Fahrzeuges, als ein 73-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach mit seinem Rennrad, der in dieselbe Richtung fuhr, zuerst gegen die 50-Jährige stieß und anschließend den Pkw streifte. Der Pensionist wurde vom Fahrrad geworfen und landete mitten auf der Fahrbahn. Er wurde schwer verletzt ins Klinikum Rohrbach eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ebenfalls ins Klinikum Rohrbach gebracht.