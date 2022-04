So wie in anderen Regionen setzen sich auch im Bezirk Rohrbach viele Personen für die Menschen aus der Ukraine ein. Die einen helfen vor Ort, die anderen organisieren Veranstaltungen und spenden die Einnahmen an die Hilfesuchenden.

BEZIRK ROHRBACH. Schon seit knapp zwei Monaten befindet sich die Ukraine aufgrund des Krieges im Ausnahmezustand. Seither zeigten sich aber viele Organisationen und Privatpersonen sehr hilfsbereit. Sie unterstützten die Ukrainer mit Spenden und stellten den geflüchteten Menschen Unterkünfte zur Verfügung. So wurden mehr als 250 Menschen auf der Flucht vor dem Ukraine-Konflikt in den Quartieren in Haslach und St. Martin aufgenommen, medizinisch betreut und mit dem Nötigsten versorgt.

Die beiden Quartiere sind derzeit geschlossen. Jenes in St. Martin wird künftig aber als dauerhafte Unterkunft in der Grundversorgung für aus der Ukraine geflüchtete Menschen genutzt. „Die Infrastruktur wird im Vergleich zum temporären Quartier verbessert", so der bisherige Standorteinsatzleiter Klaus Gattringer vom Roten Kreuz St. Martin. Durch das Engagement zahlreicher Bürgermeister und Zivilpersonen wurden mehr als 150 Menschen, vorwiegend Frauen und Kinder, in Privatquartiere im Bezirk Rohrbach vermittelt.

Gehen für den guten Zweck

Auch die BBS Rohrbach will geflüchteten Menschen unter die Arme greifen. So stellen sie den heurigen Tag der Bewegung unter das Motto "Walk for/with Ukraine". "Ähnlich wie bei der Veranstaltung 'Gehen und Laufen für Geli' möchten wir pro gewandertem Kilometer einen Euro an die Volkshilfe spenden, um ukrainische Flüchtlinge zu unterstützen. Die Schüler suchen sich hier im Vorfeld einen Sponsor oder spenden das Geld selbst", berichtet Initiator Sebastian Leibetseder. Der "Wandertag" findet am Dienstag nach Ostern, 19. April, statt. Nach einem Kick-Off am Schulsportplatz starten die Teilnehmer um 10 Uhr. "Um 12.30 Uhr treffen wir uns wieder am Sportplatz, wo wir die Veranstaltung mit Essen, Getränken und Musik ausklingen lassen."

Petringer leistete Hilfe vor Ort

JVP-Bezirksobmann Michael Hinterleitner gehört ebenfalls zu jenen, die den Hilfesuchenden etwas Gutes tun möchten. In den letzten Wochen war der Petringer zwei Mal mit einigen Helfern der OÖ Landlerhilfe vor Ort, um die Ukrainer mit Lebensmitteln, Sachspenden und Medizinprodukten zu unterstützen. Die Freiwilligen haben sich zwar nicht im unmittelbaren Kriegsgebiet aufgehalten, eine gewisse Anspannung war dennoch spürbar, wie Hinterleitner erzählt: "Als Mitglied der Feuerwehr und des Roten Kreuzes bin ich von den Einsätzen schon einiges gewöhnt. Wenn dann aber ein Luftalarm losgeht, schnellt der Puls schon mal etwas mehr in die Höhe."

Der 23-Jährige berichtet, dass viele Ukrainer bereits mehrere Taschen gepackt haben, um im Notfall schnell flüchten zu können. "Es wollen aber nicht alle gleich weg. Viele wollen das Ganze, solange es geht, hinauszögern, was auch irgendwie verständlich ist. Schließlich haben die Einwohner ihr ganzes Leben in diesem Land verbracht und sich hier eine Existenz aufgebaut. Das alles einfach so hinter sich zu lassen, ist sicher nicht leicht." Hinterleitner erzählt außerdem, dass er von den beiden Reisen einiges mitnehmen konnte und dankbar ist, in einem Land wie Österreich leben zu können: "Ehrlich gesagt, dürfen wir uns nicht beklagen. Nachdem ich nach Hause gekommen bin, habe ich erst realisiert, wie gut es uns eigentlich geht. Das schätze ich nun wieder mehr."

Lions unterstützen Hilfsbedürftige

Der Lions Club Rohrbach-Böhmerwald veranstaltet mit einer Ostereieraktion am Karsamstag vor ausgewählten Spar-Märkten im Bezirk eine groß angelegte Charityaktion. Ins gleiche Horn stößt der traditionell immer ausverkaufte Lions-Kinoabend im Adlerkino Haslach. Diesmal am 28. April 2022 mit dem Film „100 Dinge“. Weiter Infos dazu gibt es hier: Erlös zweier Lions-Aktionen kommt Hilfsbedürftigen zugute



Haslacher nehmen Flüchtlinge auf

Großes Verständnis für die Notlage der ukrainischen Flüchtlinge zeigte die Haslacher Bevölkerung. Gerade erst Mitte März kamen vorwiegend ukrainische Frauen und Kinder in mehreren Bussen und ein paar Privatautos in den Durchgangsquartieren an. Die Gemeinde Haslach hat dazu mit dem Roten Kreuz den Start für die Erstaufnahme gesucht und vorbereitet. Inzwischen haben mittlerweile mehrere Vermieter Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, um Flüchtlinge bei sich aufzunehmen und Hilfe vor Ort zu geben. Mehr dazu gibt es hier: Flüchtlinge in Haslach aufgenommen

Übersicht der Spendenaktionen

Viele Organisationen und Privatpersonen sammeln Warenspenden für die Menschen im Kriegsgebiet. Hier gibt es eine Übersicht der Aktionen im Bezirk Rohrbach: Rohrbacher helfen Menschen aus der Ukraine