ST. STEFAN-AFIESL. Samir Khairi aus dem Nord-Irak, hat 2015 als geflüchteter Asylwerber die Lehre im Bergergut in St. Stefan-Afiesl begonnen. Vor kurzem schloss der Kochlehrling positiv und erfolgreich mit der Lehrabschlussprüfung ab. Samir gehört zu der kurdischen und verfolgten Minderheit und ist damals alleine nach Österreich gekommen. Seine Eltern leben noch im Irak, sein Schwester in Norwegen und sein Bruder in Deutschland. Seit 2016 ist Samir Khairi nunmehr im Bergergut tätig und, laut Geschäftsführerin Eva-Maria Pürmayer, ein Vorzeige-Lehrling. Sowohl fachlich als auch in der sozialen Kompetenz konnte er immer brillieren. Mit Hilfe einer österreichischer Familie und dem Bergergut-Team, hat er sich nun erfolgreich durch sämtliche Berufsschul-Strapazen gekämpft, was nicht immer leicht war. Leider erhielt Samir trotz allem einen negativen Asylbescheid im Sommer 2017, gegen den Berufung eingelegt wurde. "Leider ist das Verfahren noch immer nicht abgeschlossen und Samir hat noch immer keinen Bescheid. Ich bin sprachlos über die Schwierigkeiten und die Dauer des Asylverfahrens – trotz Arbeitsplatz und Lehrabschluss.", meint Pürmayer bestürzt.