Die Idee zu Projekt „Uferrandstreifen Große Mühl“ wurde aufgrund von Problemen (gravierende Schälschäden) mit dem Biber bei Fichtenbeständen im Bereich von Seitelschlag bis Vorderanger geboren.



KLAFFER, ULRICHSBERG, BEZIRK ROHRBACH. „Fichtenbestände im Uferstreifen sind keine natürliche Bewuchsform: Sie erfüllen nicht die erforderlichen Funktionen (Uferbefestigung, Filterfunktion des Wassers, Sturmfestigkeit eines Auwaldes oder eines natürlichen Bachufergehölzes mit Weiden, Erlen, Ulmen, Stieleichen und Linden“, berichtet Iris Niederdöckl von der Böhmerwaldschule. Stefan Reifeltshammer von der Abteilung Naturschutz OÖ entwickelte im Rahmen des Projektes „Uferrandstreifen Große Mühl“ gemeinsam mit der Gebietsbetreuung des Europaschutzgebietes Angebote für die betroffenen Grundeigentümer. KaKonkret wurden Kaufverträge für die Uferrandstreifen angeboten und zahlreiche Grundeigentümer haben dieses Angebot angenommen. So entstanden 8,5 Hektar Projektgebiet, das dem öffentlichen Wassergut und zum Teil der önj Haslach ins Grundeigentum übertragen wurde.

Standortgerechte Bäume gepflanzt



„Dort wurden jetzt abschnittsweise die Fichten entfernt und standortgerechte Bäume gepflanzt. Das Projekt ist auf mehrere Jahre angelegt“, berichtet Niederdöckl. Die Idee der Böhmerwaldschule war, die Maßnahmen zur Umsetzung gemeinsam mit SchülerInnen aus dem Bezirk durchzuführen. „So haben sich inzwischen sieben Schulen mit rund 300 SchülerInnen daran beteiligt, darunter auch die dritten Klassen der Mittelschule Rohrbach. Angeleitet und unterstützt wurden die Schüler von Waldpädagogen der Böhmerwaldschule. An den Aktionstagen wurde nicht nur gearbeitet, sondern auch ein Bewusstsein für das Netz des Lebens vor Ort geschaffen. „Die SchülerInnen dürfen die Erfahrung machen, dass jede und jeder von uns dazu ermächtigt ist etwas für sich selbst und gleichzeitig auch für die Allgemeinheit zu tun.

Nachhaltige Aktion



Dadurch wird die Natur dabei unterstützt ihre Leistung an uns zu erbringen“, freut sich die Waldpädagogin. Auch die Begleitlehrer der Schulen bestätigte, dass die Schüler mit großem Eifer dabei waren und Naturschutz in der Praxis umsetzen durften". Gelebter Naturschutz also. Eine teilnehmende Schülerin brachte es auf den Punkt: „Wir haben heute Bäume gepflanzt für uns und für alle Menschen auf dieser Welt."