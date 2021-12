Mit dem Ziel, die Bevölkerung näher an die Polizei zu bringen und die allgemeine Sicherheit zu verbessern, wurde 2017 in Österreich die Initiative „Gemeinsam.Sicher“ gestartet. Sicherheitsbeauftragte sind das Bindeglied in den Bezirken.



BEZIRK ROHRBACH. Viele haben eine Scheu zu einer Polizeidienststelle zu gehen. Sei es, um einen Unfall zu melden, Anzeige zu erstatten oder einfach eine Beobachtung mitzuteilen. Wenn die Polizei gerufen wird, ist es meistens schon passiert. Die Initiative „Gemeinsam. Sicher" soll bewirken, das negative Entwicklungen schon früher erkannt werden oder erst gar nicht entstehen. Ein Ziel ist es, die Bevölkerung näher an die Polizei herauszuführen. Auf der Website erfährt man dazu.

Keine Angst vor der Polizei

"Kein Anrufer braucht Angst haben, Verdächtigungen, Vorfälle und allfällige Beobachtungen zu melden oder Auskünfte einzuholen. Jede Meldung wird ernst genommen und vertraulich behandelt", informiert Bezirkspolizeikommandant Martin Petermüller. Er ist der Koordinator der Sicherheitsbeauftragten im Bezirk Rohrbach, neun gibt es insgesamt im Bezirk. (siehe zur Sache). „Bei der Aktion wird die Bevölkerung aufgerufen, im eigenen Umfeld aufmerksam zu sein, und durch aktives Handeln und 'gegenseitig aufeinander schauen' die Sicherheit von uns allen positiv zu entwickeln, um kriminelle Handlungen möglichst einzudämmen“, so Martin Petermüller. Die Polizei startete dazu „Sicherheitspartnerschaften“ mit Gemeinden, sozialen Einrichtungen, lokalen Firmen und Schulen.

Sicherheitsbeauftragte als Ansprechpartner



„Die Sicherheitsbeauftragten sind hier die Ansprechpartner, für Betroffene oder Sicherheitspartner in der Region. Dabei bieten wir in Form von Kriminalprävention kompetent und unabhängige Beratung an“, erklärt Petermüller. Ein wesentlicher Bestandteil der Tätigkeit der Sicherheitsbeauftragten ist die Kriminalprävention in Form von Vorträgen, Informationsveranstaltung zu aktuellen Themen wie Dämmerungseinbrüche, Cyberkriminalität, Gewalt in der Privatsphäre oder Betrug an älteren Personen. Derzeit kommuniziere man Sicherheitskonzepte zur Pandemie in der Gastronomie. „Die Sicherheitsbeauftragten werden laufend durch Schulungen und Seminare auf ihre speziellen Aufgaben vorbereitet", sagt der Exekutivbeamte.

„Lieber ein Anruf zu viel“

Jeder Bürger könne zur Verbesserung der eigenen, aber auch der Sicherheit der anderen durch `hinsehen und aktives Handeln` beitragen. „Wir Sicherheitsbeauftragten und jede Polizeidienststelle im Bezirk sind dabei verlässliche Ansprechpartner vor Ort“, erklärt er und appelliert zur Kontaktaufnahme im Anlassfall: „Lieber ein Anruf zu viel, als einer zu wenig.“

Im Gespräch mit der BezirksRundSchau gab Bezirkspolizeikommandant Martin Petermüller wertvolle Tipps über Möglichkeiten des Selbstschutzes im Rahmen von Kriminalprävention zu aktuellen Themen. Mehr dazu gibt es hier hier: "Augen und Ohren offen halten"

Zur Sache:

Sicherheitskoordinatoren

Sicherheitskoordinator des Bezirkes Rohrbach, Bezirkspolizeikommandant Martin Petermüller

Sicherheitskoordinator-Stellvertreter, Günther Hollin

beide Bezirkspolizeikommando Rohrbach, erreichbar unter 059133/4250/305

Sicherheitsbeauftragte im Bezirk im Überblick

Polizeiinspektion Helfenberg, Walter Spitzenberger

Polizeiinspektion Lembach, Klaus Jung

Polizeiinspektion Neufelden, Günter Brandl

Polizeiinspektion Peilstein, Wilhelm Schaubmaier

Polizeiinspektion Rohrbach, Manfred Patrasso

Polizeiinspektion St. Martin, Herbert Pühringer