Es is doh, wann ma’s recht betracht’,

a schene Sach um de Heili Nocht.

Draußt pfeift der Wind, als dick fallt da Schnee,

wia’s halt da Winta treibt, ma woaß’s von eh.

Schauts enk abar a bißl um:

drinn in da warma Stubn,

da is’s glei andas!

– d’Kinda hupfen und springan und lärman und singan

und hellrot vor Freud de Wangerl glosen

Es is wir a Garten vo lauta Rosen.

Wia kunnts denn a nur andas sein?

Kimmt denn’s Christkindl ned und legt eahn was ein ?

A Kind bin i ah gwehn, 's is freili scho a schene Zeit,

obar es steht nix auf über a rechte Kindafreud;

und wann Weihnachten kimmt,

oft wir i gschwind auf an ötla Stund a kernfrisch Kind.

Oan’ Heili Nocht aba, und wann i stoanalt wir,

oane vagiß i mein Löbta nia!

Das is gwen a rare Heili Nocht

`s Christkindl hat uns was gnumma, anstatt was bracht. Da schauts!

– mei! Herts mar a bißl zua,

bis zu da Mettn haben ma ja Zeit nuh gnua.

Da Vada is mit’n Braun in d’ Stadt einegfahrn,

a so isas gwehnt gwen seit vieln Jahrn,

und wir a fort is, haben ma graunzt und bitt’:

"Vada, geh bring uns dert ah was mit!"

Da Vada hat gschmitzt und uns hat zimmt’,

daß a gwiß vo da Stadt ned lare hoamkimmt.

Auf d’ Nacht hob ma an Rosenkranz bet’,

i han mi dazu völli a wengerl gnet’;

denn mir Kinda haben gar so hart

auf unsan liabn Vodan gwart’.

Da fangt da Hund draußt z’belln an,

mir alle zu da Tür und i voran; i häd ma z’wettn traut ganz gwiß,

daß' sunst neamd als da Vada is.

Und er is' gwen - o mei - dö Freud!

Mir san gsprunga wia ned gscheit.

Er geht in d’ Stubn, da Huat und Pölz schneeweiß

und da Bart und d’ Haar wia lauta Eis.

"Han, Vada!" sagt d’ Muada,

"heit kimmst hübsch spat;

du hast ja dead koan Unglück ghabt?"

Da hebt da Vada an zun redn:

"Ja, Weib, i bin halt hübsch lang wo gwehn.

Und herts amal Kinda, das is koa Gspoaß,

heut hab i gar nix! – Mir wird kalt und hoaß.

"Geh, Vada! Du tuast uns netta zen’n".

Mein Brüaderl hebt schier an zu flen’n.

"Sad’s narrisch", sagt da Vada, was kann i denn dafür,

wenn’s Christkindl selba kimmt

und mir enga Sach wegnimmt?"

"s Christkindl?" – Mir schaun uns großmächti an.

"Ja" sagt da Vada, "des is damit auf und davon,

und damit ses glaubts ganz gwiß,

will i vazöhn, wia d’ Gschicht ganga is.

Des wißts – wia ma außi kimmt fürn Wald,

wo da Wind so anmag, da grimmi kalt,

da steht in da Mittn

vor an kloan Gartl in Pedan sein Hüttn.

San er und sie gar rechtschaffne Leut,

ma hert’s ganze Jahr bei eahna koan Streit,

se schindn und plagn se halb z’tod

und gwinnan für d’ Kinda kaum s tägli Brot.

I fahr’ grad bei sein Häuserl für,

da steht da Peda vor seina Tür,

aba ganz trauri und niedergschlagn.

Wart’, denk i, den muaß i fragen.

"Guadn Abnd, Peda, wia geht’s da denn?

"Statt z’redn, hebt an zun flen’n.

"Mein Herr," sagt a z’löst, mit mir iss' aus,

koan Bißn Brot im ganzen Haus

und dazua mein Weib, das krank, zum Sterbn,

stirbt’s, miaßn d’ Kinder und i vaderbn.

Das is a traurige Heili Nocht !

Da Geistli hat erst scho an Herrgott bracht,

leicht denn’s Christkindl ah nuh kimmt

und de Kinda eahna Muada weganimmt?

Was fang i aft mit’n Schüberl an?

Mit mir is aus, i bi a gschlagna Mann!"

"Hau," sag i, "Peda, was fallt da denn ein?

Man muaß ned so verzagt glei sein,

a christliga Mann bist alleweil gwest,

unsa Herrgott hilft, das glaub na fest,

und z’letzt wird alles wieda recht,

hat’s ausgschaut z’erst ah nu so schlecht."

I muaß dert a bißl einischaun.

Drauf steig i o und heng an Braun'

an Zaun. Was hab i gsegn drinn -

du liaba Gott! Nix ois Elend und bittre Not.

D’ Kinda ohne Gwand, in Bett s kranke Weib,

mir hat sis Herz umdraht in Leib.

I schaus mit nassen Augen an,

weil i den Leutln gar ned helfen kann.

Da gibt ma’s Christkindl an Gedanka ein,

i glaub, es wird net andas sein.

I han ja in Schlittn draußt allahand,

neue Schuah und warmes Wintagwand

und, das hätt i bald vagessen,

de besten Sachen ah zun Essen.

Und wann meine Kinda fragen, han i ma denkt,

so sag I han alles an Christkindl gschenkt.

Denn, wias scho dahoam haben glernt

und wias in da Schul drinn hernt,

so sagt Christus: "Was ihr tut den Kleinen, das seh ich an,

als wäre es mir selbst getan."

So wernd se ah damit z’friedn sein,

und iss' ned – nu, so kauf i was andas ein.

Wanns aba gseghen häts, Kinda, de Freud

und das Danka ghert vo de guatn Leut,

es valangats gwiß nix weita mehr

und sogats: "Gsegn eahns Gott, da Herr!

Schaut’s, a so iss' und drum han i nix bracht

es is wohl so die erste Heili Nacht"

Da Vada is stad gwehn, d’ Augn san überganga uns alln,

um an Hals san ma ehrm aft alle gfalln

und ghalst und druckt hab man' leicht a Viertelstund

und dankt für de Gab' von Herzensgrund.

Und gschlafn haben ma olle de Nacht so guat

`s muaß do ’s Wohltoan sein, was oan gar so wohl tuat.

Und Di Heili Nocht, und wann i stoanalt wir,

Di vagiß i mein Lebta nia.

(Genauerer Verfasser des oberösterreichischen Mundartgedichtes ist nicht bekannt)