BEZIRK ROHRBACH. Ein bislang unbekannter Täter schlich sich am Mittwoch, 19. August, zwischen 23 und 24 Uhr auf der Rückseite eines alleinliegenden Hofes im Bezirk Rohrbach in das Stallgebäude. Dort verletzte er mit einer Spritze den in einer Box liegenden Stier. Weiters verletzte er den Hofhund, welcher ihn offenbar in seiner Handlung störte, mit einem stumpfen Gegenstand oder einem Fußtritt am rechten Auge und am rechten Vorderlauf. Der 60-jährige Hofbesitzer hörte seinen Hund anschlagen, da dieser aber nach wenigen Minuten wieder aufhörte, dachte er sich nichts weiter dabei. Am nächsten Morgen bemerkte er die Verletzungen der Tiere und verständigte die Polizei.