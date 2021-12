Seitens der Marktgemeinde stehen im kommenden Jahr viele Projekte am Start. So ist der Neubau des Turnsaals der Volksschule mit Heizwerk ab April geplant. Nach einer Bauzeit von einem Jahr sollen die Räume wieder für die Kinder der Volksschule und Mitglieder der Vereine zur Verfügung stehen. Auch für 2022 ist die Auslieferung des RLF für die FF Putzleinsdorf geplant. Ein langer Wunsch der Florianijünger, da das alte Fahrzeug schon seit 1991 im Dienst steht. Derzeit noch in Planung ist der Neubau des Kindergartens, wo auch ein zeitnaher Baubeginn angestrebt wird. Die Sanierung des Kanalnetzes im Ortszentrum wird im Frühling abgeschlossen.

Neben den vielen Projekten startet die Gesunde Gemeinde wieder und wird für das neue Jahr ein Programm erstellen, das viele Gemeindebürger ansprechen wird, die sich gerne bewegen.