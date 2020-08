LEMBACH. Am Freitag, 28. August, gibt es am 20 Uhr einen Vortrag zum Thema "Welt der Blumenzwiebeln". "Fantastische Bilder begleiten den Vortrag und die vielen Möglichkeiten, die die Frühjahrsboten im Garten bieten", erklärt der Vortragende Theo Van den Bosch. Am Freitag, 4. September, findet ebenfalls um 20 Uhr ein weiterer Vortrag statt. Unter dem Motto "Neue Ideen für den Garten" präsentiert der Vortragende faszinierende Bilder und Gestaltungsideen für einen Erlebnisgarten. Die Abende finden im Hotel Lembacher Hof statt. Der Eintritt ist gratis, Spenden sind möglich.