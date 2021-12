Horst Filz, staatlich geprüfte Skilehrer und Skiführer sowie Leiter der Schischule Hansberg, erklärt, was man beim Skifahren beachten sollte.

BEZIRK ROHRBACH. Der Bezirk Rohrbach hat sowohl im Sommer als auch im Winter einiges zu bieten. So gibt es für diejenigen, die im Winter gerne Skifahren, den einen oder anderen Hang, auf dem sie mit ihren Brettern runterdüsen können. Der Hochficht in Klaffer und der Hansberg in St. Johann zählen zu den beliebtesten Skigebieten des Bezirks Rohrbach. Doch auch in anderen Gemeinden, wie zum Beispiel in Arnreit, Haslach, Peilstein oder Neustift ist das Skifahren möglich.

Anfangsphase für Erwachsene schwieriger

Auf was man beim Erlernen dieses Sports achten muss, erklärt der staatlich geprüfte Skilehrer und Skiführer sowie Leiter der Schischule Hansberg, Horst Filz: "Am wichtigsten ist die professionelle Begleitung. Ein ausgebildeter Skilehrer gibt dir je nach Alter und Fahrkönnen die richtigen Tipps. So lernt man keine falschen Bewegungsmuster." Er informiert, dass es am Hochficht und am Hansberg professionelle Skischulen gibt, wo Anfängern die wichtigsten Skills beigebracht werden. Die Anfangsphase sei aber für Erwachsene schwieriger als für Kinder, da Kinder laut Filz den Faktor Angst kaum kennen. "Zudem befinden sich Kinder, was das Erlernen von neuen Bewegungen betrifft, gerade im richtigen Alter", sagt der 58-jährige Klaffegger. Er erwähnt außerdem, dass man die ersten Übungseinheiten nicht zu lange gestalten sollte: "Zwei oder drei Stunden pro Tag genügen für den Anfang."

Skisportler können sich jedoch auch schon vor dem ersten Schneefall auf die Saison vorbereiten: "Eine konditionelle Vorbereitung im Sommer wäre sicherlich zielführend. Vor allem die Komponenten Kraft und Kraftausdauer sollten hier bevorzugt trainiert werden, damit man sich den berühmten Muskelkater im Winter erspart", erklärt der Skilehrer.

Beratung von Bedeutung

Neben der Ausübung des Sports ist das Skimaterial ebenfalls von Bedeutung. "Anfänger sollten keine Renncarver, sondern Allroundcarver verwenden. Es sollten keine zu langen aber auch keine zu kurzen Skier sein", betont der ehemalige Rennläufer. Die Wahl der richtigen Skischuhe ist ebenfalls von Bedeutung. Filz empfiehlt, sich hier von einem Sportartikelhändler oder einem Skiprofi beraten zu lassen.

Skisport mehr fördern

Bedingt durch die beiden ständigen Skigebeite Hochficht und Hansberg hat der Skisport im Bezirk Rohrbach einen sehr hohen Stellenwert. Deshalb wünscht sich der 58-Jährige, dass der Skisport seitens der Schulen mehr gefördert wird: "Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Volksschule St. Johann. Hier sind die Kinder nämlich einmal pro Woche am Hansberg und brettern mit den Skiern den Hang hinunter. Auch in Altenfelden, wo der Skiclub mit den Kindern einmal wöchentlich zum Hochficht fährt, ist auf dem richtigen Weg."