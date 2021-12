KFZ-Meister Klaus Gattringer ist Bürgermeister der Marktgemeinde Altenfelden. Wir haben mit dem umtriebigen Politiker über laufende und geplante Projekte sowie heikle Themen gesprochen.

ALTENFELDEN. Der ÖVP-Wirtschaftsbundobmann ist laut Gemeindehomepage nicht nur Bürgermeister, sondern auch Mitglied des Gemeindevorstandes und hat zahlreiche weitere Funktionen in verschiedenen Verbänden und Ausschüssen inne.

Haben Sie Ihr Ziel erreicht und mit jedem gesprochen?

Ich glaube, es gibt keinen, mit dem ich noch kein Wort gewechselt habe. Sobald ein Rohbau entsteht, besuche ich die Bauherren und lade sie zur Teilnahme in die Vereine ein. Bei Familien gelingt auch die Integration über die Kinder. Schwieriger ist es bei Singles, die in Wohnungen leben.

Wie stark ist das Vereinswesen in Altenfelden?

Wir haben einen Fußball- und Volleyballverein, vier Tennisplätze, über hundert Mitglieder bei der Feuerwehr mit einer starken Jugendgruppe und ebensoviele bei der Blasmusikkapelle, die beim Bezirksmusikfest eine gute Wertung erreicht haben.

Ist die Sanierung des Fußballclubgebäudes abgeschlossen?

Wir konnten am 6. November die Fertigstellung mit einem Fußballspiel feiern. Es wurden der Schiedsrichter- und Aufenhaltsraum, aber auch die Sanitäranlagen erneuert und eine Fußbodenheizung verlegt.

Was tut sich bei der Feuerwehr?

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Altenfelden wurde gerade das neue Rüstlöschfahrzeug (RLF) 2000 in Dienst gestellt. Die Anschaffungskosten in Höhe von 440.000 Euro werden durch das Landesfeuerwehrkommando, die Gemeinde und aus Eigenmittel der FF Altenfelden aufgebracht. Das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Hühnergeschrei wird neu errichtet. Sowohl die Bausubstanz des bestehenden Gebäudes als auch die Größe des Grundstücks reichen nicht aus und der Neubau hat sich als günstige Variante herauskristallisiert. Das Projekt befindet sich aktuell in der Planungsphase und wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen bis zur Eröffnung.

Passt die Infrastruktur in der Marktgemeinde?

Wir haben Filialen großer Handels- und Drogerieketten, eine Tankstelle, zwei Bäcker, Gasthäuser und eine Bibliothek, die im renovierten Gemeindehaus untergebracht ist. Ich bin in Verhandlung, dass wir wieder einen Postpartner in die Gemeinde bekommen.

Was wurde aus dem alten Gemeindehaus?

Die Sanierung wurde bereits vor einem Jahr abgeschlossen. Wegen Corona gab es bisher keine offizielle Eröffnung. Es wurden vier barrierefreie Wohnungen und die Ordination des Gemeindearztes, die als Gemeinschaftspraxis genutzt wird, eingebaut. Es wurden trotz des Lockdowns der Zeitplan und auch die Baukosten von 1,4 Millionen Euro genau gehalten. Die Bushaltestelle, in der das öffentliche WC integriert ist, befindet sich direkt vor dem Gebäude.

Wie steht es um die Kinderbetreuung?

Im Caritas Kindergarten sind mittlerweile vier Gruppen untergebracht, eine davon ausgelagert im ehemaligen Jugendzentrum. Wir haben schon wieder ein Projekt geplant. Gemeinsam mit Neufelden soll ein Kinderhaus errichtet werden. Erhebungen wurden bereits durchgeführt. Damit können wir der Bevölkerung noch flexiblere Öffnungszeiten anbieten. Mein Traumziel als Bürgermeister wäre, eine Betreuung bis 20 Uhr anzubieten, wenn es aus beruflichen Gründen oder der familiären Situation heraus dringend notwendig ist. Nachdem außen bereits alles erledigt ist soll 2022 der Turnsaal in der Volksschule saniert werden. Wir haben eine Integrations- und Sonderschulklasse, aber keine Nachmittagsbetreuung. Durch den Zuzug vergrößert sich der Betreuungsbedarf. Es gibt Pläne für eine neue Unterbringung des Horts. Mehr verrate ich aber noch nicht.

Gibt es ein Altenheim?

Direkt im Ort nicht, das nächste Altenheim ist in Kleinzell. Wir haben eine Studie beauftragt, um den Bedarf von betreubarem Wohnen zu prüfen. Wie sich gezeigt hat, ist die ältere Bevölkerung es nicht gewohnt, Miete zu bezahlen. Doch alle neuen Wohnungen, die in der Gemeinde errichtet werden, sind barrierefrei mit Lift. Jetzt sind etwa wieder Wohnungen mit Baustart 2022 geplant.

Stichwort Verringerung Flächenverbau:

Wie wird sich Altenfelden entwickeln?

Wir haben jetzt noch die Option auf ein Grundstück in Hanglage. Hier sollen rund 26 Bauparzellen entstehen. Es wurde ein Gremium im Bauausschuss installiert, das über die Vergabe entscheidet. Mein Wunsch wäre eine PV-Anlage auf jedem Dach und eine Ladestation für E-Mobilität bei jedem Haus. Nach diesem Projekt ist eher ein Stop. Es muss aus meiner Sicht einen finanziellen Anreiz geben, damit die Jungen in die Bestandsgebäude einziehen anstatt alle neu zu bauen.

Ist eine Gemeindezusammenlegung in Sicht?

Fusionierung bedeutet fast immer einen Wegfall von Arbeitsplätzen. Im Moment ist keine Zusammenlegung der Gemeinden Altenfelden und Neufelden geplant. Aber aufgrund der Personalnot könnte es in Zukunft dazu kommen.

Findet man Arbeit in der Region?

Zwischen 2014 und 2021 wurden rund 100 Arbeitsplätze geschaffen und drei neue Betriebe haben sich angesiedelt. Soeben wird ein neues Postverteilerzentrum errichtet mit 33 Mitarbeitern. Wir haben noch ein Grundstück mit Baurecht, auf dem wir versuchen möchten, kleine Betriebe – vielleicht Handwerksbetriebe – anzusiedeln. Der Grund kann nicht gekauft, sondern nur auf 99 Jahre, mit Baurecht, gepachtet werden.

Gibt es noch Probleme mit dem Asylantenheim?

Nach dem verheerenden Brandanschlag, der nie aufgeklärt werden konnte, konnten wir das Klischee vom Nazidorf ablegen. Es gibt kaum Probleme mit den Bewohnern, aber umgekehrt auch wenig Vandalismus. Es hat sich seit damals viel verändert. Im Moment sind 33 Personen untergebracht, darunter viele alleinstehende Männer. Die Integration ist schwieriger als bei Familien. Teilweise sind sie sehr lange auf der Flucht, das heißt wenn diese etwa mit 12 Jahren begonnen hat und sie heute 18 Jahre alt sind, haben sie vielleicht noch nie gearbeitet. Sobald sie den Status Bleiberecht erhalten, gehen sie in die Ballungszentren. Da sie geringfügig arbeiten dürfen hat die Gemeinde zwei Bewohner des Flüchtlingsheims für Hilfstätigkeiten beschäftigt. Über die Dienstleistungsschecks wäre eine Beschäftigung auch durch Private möglich. Derzeit gibt es einen Pool von rund 70 Personen, die sich freiwillig gemeldet haben und die Flüchtlinge etwa unterrichten.

Was sagen Sie zu den Vorwürfen gegen den Tierpark?

Als Besucher der ersten Stunde breche ich eine Lanze für den Tierpark. Ich war verwundert über die schweren Vorwürfe des VGT (Verein gegen Tierfabriken, Anmerkung der Redaktion) und glaube, dass man den Betreibern unrecht tut. Natürlich müssen sich Einnahmen und Ausgaben decken. Da kann es vielleicht bei Instandshaltungsarbeiten zu Verzögerungen kommen. Mit dem Personalmangel ist es besonders schwierig.

Welche Ziele haben Sie sich gesteckt?

Der Kindergarten gemeinsam mit Neufelden ist ein Herzensprojekt. Genauso wichtig ist mir, dass Bauparzellen ökologisch bebaut werden, etwa mit PV-Anlagen , Gemeinschaftsgärten oder ähnliches. Der sukzessive Ausbau des Glasfasernetzes ist mir ebenfalls ein Anliegen. Derzeit sind rund ein Viertel der Haushalte bereits angeschlossen. Im Bereich Straßenbau werden wir uns nicht mehr viel bewegen. Ich würde mir auch wünschen, dass mehr Frauen im Gemeinderat vertreten sind. Es wäre super, wenn eine Frau als Bürgermeisterin folgt, wenn meine Zeit herum ist. Aber ich werden auch noch zur nächsten Wahl antreten. Es gibt Projekte, die man begonnen hat und auch zu Ende bringen möchte.