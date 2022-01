Der Österreicher trinkt im Durchschnitt mehr Kaffee als Bier oder Wein.

Klassisch als Filterkaffee, Espresso, Kaffee gehört zu den Lieblingsgetränken der Europäer. Mehr als 100 Liter werden jährlich pro Person im Alter ab 14 bis zum Lebensende von diesem Getränk, um welches sich viele Mythen ranken konsumiert. Kaffee gehört zu den am besten untersuchten Lebensmitteln. Jährlich werden mehrere Hundert Studien über dieses beliebte Getränk durchgeführt.

Kaffee und Krebs:

Fangen wir mit der wichtigsten Frage gleich an: Ist Kaffee krebserregend. 1960 war die eindeutige Antwort 'Ja'. Studien sagten aus, dass Kaffee krebserregend ist. Doch schauen wir uns diese Metastudien genauer an. Damals gehörte zum Kaffee die Zigarette. Geraucht wurde mehr, als Kaffee getrunken wurde. Kaffee wurde für schuldig angesehen. 2017 wurde dann eine Metaanalyse nur mit Nichtraucher durchgeführt und hier zeigte sich, dass Kaffeetrinker weniger Krebs bekamen als nicht Kaffeetrinker. Also kann man sagen Kaffee kann Krebs verhindern.

Das Koffein im Kaffee

wird als der Muntermacher schlechthin angesehen. Dem ist auch so, doch bei ständigem Konsum tritt eine Gewöhnung ein und die Muntermacher-Wirkung wird schwächer. Das Koffein im Kaffee hilft der Bohne, dass dieser schädliche Insekten fernhält. Eine Forschergruppe an der John Hopkins University in Baltimore führte eine Studie über eine Verbesserung der Hirnleistung durch. In dieser Studie schnitten diejenigen besser ab, die am Vortag nach dem Lernen Koffein erhalten hatten. Koffein in Maßen regt die Hirnleistung an.

Herz-Kreislauf-System:

Menschen mit Herz-Kreislaufproblemen fürchten oft den Kaffee. Doch hat sich in Studien gezeigt, dass diese Angst nicht sein muss. Dieses Getränk kann mitunter auch eine den Kreislauf aufbauende, ja sogar eine vorbeugende Wirkung nach sich ziehen. Vermutlich, genau wie die positive Wirkung bei Krebs, sind auch hier die antioxidativen Eigenschaften verschiedener Inhaltsstoffe verantwortlich.

Die Dosis macht das Gift:

Wie viele Tassen Kaffee sind unschädlich? Es gibt kein einheitliches Maß von einer Tasse Kaffee. Es wird jedoch bei den Untersuchungen angenommen, dass bis zu 400 Milligramm Koffein pro Tag (etwa vier Tassen Kaffee) vom Menschen gut vertragen werden. Abhängig macht Kaffee nicht. Es tritt ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Neben Koffein kommen noch hunderte Phytochemikalien, wie Magnesium und Kalium, Trigonellin, Melanoidine, Polyphenole und viele andere Stoffe, die je nach Zubereitung unterschiedlich im Getränk sind, den Kaffee ausmachen.

Ein Arabisches Sprichwort:

Kaffee ist die Milch der Denker und Schachspieler.