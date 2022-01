Bei einer Schneeschuhwanderung auf den Plöckenstein ist mir bewusst geworden, wie heilsam die Natur auf uns einwirken kann. Mit jedem Schritt konnte ich all die negativen Meldungen über Corona, Spaltung der Gesellschaft, gewaltsame Demonstrationen und auch über andere Krisenherde vergessen. Der frische Schnee hat all die schlechten Gedanken zugedeckt und die klare Luft und der blaue Himmel haben meine Stimmung merkbar aufgehellt. So war ich dreieinhalb Stunden unterwegs und habe diesen Tag genossen, auch wenn das Stapfen im tiefen Neuschnee ganz schön anstrengend war.

Das weitläufige Gebiet im Böhmerwald bietet im Winter eine herrliche Naturkulisse für unbeschwerte Freizeitvergnügungen. Egal ob beim Wandern mit oder ohne Schneeschuhe, beim Langlaufen oder bei einer Pferdeschlittenfahrt - hier genießt man die Stille der Landschaft und vergisst die Kälte. Hier lässt sich herrlich Abschalten und gleichzeitig neue Energie tanken.