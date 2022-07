So wie schon in den vergangenen Jahren bereiten sich auch heuer wieder etliche Fußball Spitzenklubs im Mühlviertel auf die kommende Saison vor.

SK Slavia Prag absolviert ein Sommertrainingslager in Aigen-Schlägl und FC Rapid Bukarest gastiert in Bad Leonfelden.

Nach intensiven Vorbereitungstagen trafen die beiden Mannschaften heute in Öpping bei einem Testspiel aufeinander.

Rund 300 Fußballfans ließen sich diese Chance nicht entgehen um die internationalen Fußballstars mal hautnah mitzuerleben.

Etliche Fanklubs aus Tschechien reisten ebenfalls an um ihre Mannschaft entsprechend anzufeuern.

Von Beginn weg übernahm Slavia Prag das Kommando und spielte die Rumänische Mannschaft regelrecht an die Wand. Mit Tempofußball und tollen Kombinationen wurde den Zusehern ein tolles Spektakel geboten.

Die Überlegenheit wurde schließlich auch noch mit teils wunderschön herausgespielten Toren unterstrichen. Mit 7:1 wurde das Spiel letztendlich gewonnen. Die Zuschauer sahen somit eine klasse Partie mit vielen Toren. Ein Lob gebührt aber auch den Verantwortlichen aus Öpping für die tolle Organisation.