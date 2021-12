Warum gibt es das Weihnachtstauwetter

Zu keiner Zeit wünschen wir uns eine verschneite Landschaft, wie zu Weihnachten. In den meisten Fällen bleibt es jedoch bei der Erinnerung an wenige Weihnachten mit Schnee, bis spätestens zu Heilige Drei Könige der berühmte Matsch die Freude trübt. Warum ist zu Weihnachten so selten Schnee? Entgegen unserer Vorstellung ist der Dezember kein typischer Weihnachtsmonat. Im ersten Monatsdrittel sind die Temperaturen größtenteils noch über dem Gefrierpunkt und die Nächte frostfrei. Erst zur Monatsmitte wird es kühler und bestenfalls kann eine dünne Schneedecke entstehen. Zu Weihnachten wird es dann wieder wärmer und der Schnee ist weg.

Ein hartnäckiges Tief über Island hält die Kaltluft über Mitteleuropa fern. Gleichzeitig bringen sogenannte Weihnachtszyklone milde Meeresluft in unser Land, die oft sogar noch in höheren Lagen eine Schneeschmelze bewirken. Damit wir Schnee zu Weihnachten bekommen und es kalt ist, muss sich in und um Europa zur richtigen Zeit eine passende Wettersituation aufbauen. Ein Hochdruckgebiet über Schweden und ein Tiefdruckgebiet südlich der Alpen, dadurch kann kalte Luft aus Ost bis Nordost in unseren Wetterraum gelangen. Kaltluftmassen aus einem Russlandhoch, wo extreme Winterkälte herrscht, die sorgen dann auch für Mitteleuropa zu beständig kalten Wintertagen, während im Gegensatz dazu ein Atlantiktief für langanhaltend mildes und regnerisches Winterwetter sorgt.

Diese Witterungserscheinung, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erfolgt, nennen Klimaforscher eine 'Singularität'. Auch die Eisheiligen, die Schafskälte und der Altweibersommer sind so eine Singularität.

Warme Weihnachten sind daher nicht eine Folge der Klimaerwärmung. In unserer Erinnerung bleiben eben die wenigen Weihnachten mit Schnee ganz fest haften.