29 aktive Sportler und 37 Funktionäre aus Oberösterreich wurden von Wirtschafts- und Sport-Landesrat Markus Achleitner gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Landessportorganisation (LSO), Union-Präsident Franz Schiefermair mit dem Landes-Sportehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. 13 aktive Sportler und 37 Funktionäre erhielten jenes in Gold. Darunter auch zwei Vertreter aus dem Bezirk.

OÖ, BEZIRK ROHRBACH. „Herzliche Gratulation all diesen Persönlichkeiten des oberösterreichischen Sports zur verdienten Auszeichnung. Die Liste der Geehrten steht für viele großartige Erfolge und zeigt einmal mehr das enorme Engagement und die sportliche Vielfalt in unserem Bundesland“, so Landesrat Achleitner.

Drei Mal Gold

Aus dem Bezirk Rohrbach wurden Augustin Aumüller, Klaus Gahleitner und Hermann Stummer mit dem Landessportehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Aumüller engagiert sich seit 2000 als Vereinsvorsitzender des ASKÖ Obermühl an der Donau, während Gahleitner 22 Jahre lang als Kassier und seit 2020 als Kassier-Stellvertreter beim Sportverein Haslach tätig ist. Der ehemalige Spieler der Reserve- und Seniorenmannschaft des Sportvereins Haslach engagierte sich jahrelang als Nachwuchstrainer und ist auch aktuell noch als Hilfsschiedsrichter im Einsatz.

Hermann Stummer ist seit seinem 19. Lebensjahr als Leiter der Sektion Stocksport und Vorstandsmitglied des Sportklubs Kleinzell. Er engagiert sich auch als Nachwuchstrainer im Fußball und Tennis.