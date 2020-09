PFARRKIRCHEN. Die Pfarrkirchner Golf-Clubmeistertitel 2020 gingen an Barbara Wolfmaier aus Lembach und Michael Engleder aus Putzleinsdorf. Für Wolfmaier ist es der erste Titel in ihrer Golfkarriere, für Engleder bereits der zweite. Den Senioren-Clubmeister holten sich Christa Pühringer (Hofkirchen) und Bernd Eckerstorfer (Pfarrkirchen); die Super-Senioren Wertung ging an Hermine Kneidinger und Rudi Hauer (beide aus Lembach). Die Nettowertung konnten Marlene Hauer und Berni Rutmann für sich entscheiden.