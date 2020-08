14 Spiele waren Arnreits Kicker daheim ungeschlagen. Diese Serie fand am Wochenende ein jähes Ende.

ARNREIT. Im Derby gegen Union Putzleinsdorf gab es eine 0:5-Heimklatsche. Putzleinsdorf ging durch ein Tor von Wolfgang Ranetbauer in der fünften Minute früh in Führung. Alexander Wögerbauer erhöhte in der 20. Minute auf 2:0. Während bei den Heimischen an diesem Tag gar nichts zusammenlief und das Team nach der Pause auch noch verletzungsbedingt auf ihren Spielmacher Patrick Aiglstorfer verzichten musste, konnten die „Putzis“ mit der komfortablen Führung befreit aufspielen. Nach der Pause sorgte Matyas Markytan mit einem Hattrick für den klaren 5:0-Auswärtserfolg, der zwar verdient war, aber dem Spielverlauf nach deutlich zu hoch ausfiel.