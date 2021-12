NIEDERWALDKIRCHEN. Mehr als 700 aktive Judokas betreut der Verein Union Judozentrum Mühlviertel. Damit ist er nicht nur der größte, sondern auch der erfolgreichste Verein Österreichs. Dieser besteht aus 20 Sektionen, die über den ganzen Bezirk verteilt sind. Das wirklich außergewöhnliche ist aber die Kooperation mit zwölf Volksschulen: Etwa 400 Kinder werden von vier Judolehrern unterrichtet. Das Ziel ist, möglichst viele Talente für den Großverein zu gewinnen. Die Kinder melden sich in den Volksschulen in unverbindlichen Übungen freiwillig zum Judounterricht an. Sie haben dann das ganze Schuljahr über die Möglichkeit, ihren Lieblingssport auszuüben.

Stolze Erfolgsbilanz

Dass dieses Schulmodell von Erfolg gekrönt wird, zeigt die beeindruckende Medaillenbilanz des Vereins. Mehr als 90 Staatsmeistertitel und unzählige Landesmeister hat das UJZ hervorgebracht. Die meisten davon haben ihre ersten Judo-Gehversuche im Judounterricht in der Volksschule gemacht. Einige herausragende internationale Erfolgen stehen auch auf der Visitenkarte: Der Junioreneuropameistertitel, der siebte Platz bei der Weltmeisterschaft 2017 und die Olympiateilnahme in Rio de Janeiro durch Daniel Allerstorfer. Die Silbermedaille bei den Olympischen Jugendspielen 2017, und der fünfte Platz bei der Juniorenweltmeisterschaft durch Samuel Gassner, sind ebenso besondere Highlights. Peter Scharinger errang die Bronzemedaille bei der U23 EM und einen fünften Platz bei den Europameisterschaften. Dies sind nur einige Höhepunkte einen langen Erfolgsliste.

Schule und Verein arbeiten zusammen

Trainer Stefan Praher: „Durch die Kooperation von Schule und Verein können wir die Talentsuche sehr breit gestalten. Der Judostart in der Schule führt die jungen Sportler in die Vereinstrainings; in manchen Fällen auch in das BORG für Leistungssport oder in die Sport-Handelsschule. In den Zentrumstrainings werden die Judokas, die eine Wettkampf- und Leistungssportkarriere anstreben, zusammengefasst. Das heißt, es kommen aus möglichst vielen Sektionen Sportler zusammen, um gemeinsam ein qualitativ hochwertiges Training zu absolvieren.“

Es sei ein keine Selbstverständlichkeit, dass die Möglichkeit besteht, Judo in den Schulen anzubieten. "Es ist immer wieder eine große Herausforderung, das Judo-Schulmodell am Leben zu erhalten. Meiner Meinung nach hat das UJZ-Mühlviertel aber immer wieder bewiesen, dass diese Kooperation gerechtfertigt ist", so Praher.

Sport als Lebensschule

Neben den sportlichen Zielen versuchen die Judolehrer auch immer die Judowerte zu vermitteln. Die UNESCO hält Judo für die beste Sportart zur Ausbildung von Kindern und Jugendlichen im Alter von vier bis 21 Jahren. Höflichkeit, Respekt, Mut und Wertschätzung sind nur ein paar Beispiele für Werte, die im Judosport von großer Bedeutung sind.

Fotos: gawe