Über seine Erfolge und seine Erwartungen für die heurige Saison sprach Mario Wiesinger mit der Bezirksrundschau.



NIEDERWALDKIRCHEN. „Ein guter Judokämpfer ist ehrgeizig: er kann auch Niederlagen einstecken und hat Respekt vor dem Gegner“ – diese Eigenschaften sieht der 22jährige als wichtig für einen guten Sportler an. „Judo beansprucht den ganzen Körper. Gefragt sind Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit“ führt er weiter aus.

Zweimal Österreichischer Meister U23

All das hat ihm wahrscheinlich geholfen seine Titelsammlung erheblich zu erweitern. So durfte er sich bereits Vize-Staatsmeister in der U16 nennen. Es folgte ein dritter Platz bei der U18-ÖM 2016. Jeweils nur zwei Gegnern musste er sich dann bei den Staatsmeisterschaften 2017 in Hard und 2018 in Krems geschlagen geben. Im den beiden darauf folgenden Jahren stand er schließlich bei der U23-ÖM ganz oben am Stockerl. Zusammen mit dem dritten Platz beim European Cup 2021 in der allgemeinen Klasse in Dubrovnik (CRO) sieht der gelernte Tormonteur diese Platzierungen als die größten Erfolge seiner Karriere an.

Intensives Training

Fünfmal in der Woche treibt ihn sein Siegeswille zu einem intensiven Training an. „Ich stelle mir auch vor, wie viel ich schon im Training gelitten habe. Vor dem Kampf folgt dann ein Video Studium des ersten Turniergegners. Ist er ein Rechts- oder Linkskämpfer?“

Rituale vor dem Kampf

Eine gesunde Anspannung vor dem Bewerb ist normal. „Der Trainer klopft mich ab. Ich klopfe mich auch selbst ab. Mit etwas Wasser aus der Trinkflasche auf meine Hand feuchte ich mein Gesicht etwas an.“ Beim Kampf selbst, versucht er, seine Spezialtechnik, den Seoi nage (Schulterwurf) anzubringen. Eine weitere Spezialität hat der UJZM Kämpfer auch noch auf Lager: „Ich habe mehr Ausdauer als viele Gegner. Wenn ich den Kampf in die Länge ziehe, kann ich so diese meine Stärke ausspielen.“ Seine Ziele für heuer: „Wieder eine Europa-Cup Medaille und die Qualifikation für die Europameisterschaft schaffen.