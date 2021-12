Markus Schiffner stammt aus Oberkappel und ist ein österreichischer Skispringer. Im Jahr 2017 war der 29-Jährige auch Teil jener Mannschaft, die beim Teamspringen am Holmenkollen in Oslo den ersten Platz erreichte. Im Interview spricht Schiffner über seinen Werdegang, die Saison-Vorbereitung und seine Ziele.

Wie bist du zum Skispringen gekommen?

Schiffner: Zum Skispringen kam ich eigentlich über das Skifahren. Damals bin ich stets über jeden Hügel gesprungen. Zudem sah ich abends, auf dem Weg zum Hochficht von Oberkappel aus, immer die beleuchtete Schanze in Breitenberg. Der Startpunkt meiner Karriere war jedoch ein Tag der offenen Tür, an welchem ich teilgenommen habe. Da merkte ich, dass mir Skispringen gefällt und ich das weitermachen will.

Welche Voraussetzungen muss man für den Sport mitbringen?

Ich denke es braucht Mut, einen gewissen Ehrgeiz und den Willen, das zu machen. Wenn dir das fehlt, kannst du dich schon in den jungen Jahren schwer durchsetzen und insbesondere dann, wenn du einen professionellen Weg einschlagen willst, geht es ohne den inneren Willen nicht.

Welche Gedanken schwirren dir vor dem Absprung im Kopf?

Direkt auf dem Balken habe ich nur noch mein Konzept im Kopf. Aber beim Weg rauf oder im Aufwärmraum gehen mir einige Gedanken durch den Kopf. Je weniger und umso klare diese jedoch sind, umso besser bin ich auch im Wettkampf.

Du hast das Skigymnasium in Stams besucht. Wie war es für dich, in solch einem jungen Alter, so weit weg von der Familie zu sein?

Der Weg nach Stams war für mich eine große und wichtige Entscheidung. Wahrscheinlich auch der entscheidende Faktor in meiner Karriere. Ich habe dort schnell gelernt selbstständig zu sein und konnte mich auf die Schule und den Sport fokussieren.

Ab wann war für dich klar, dass das Skispringen mehr als nur ein Hobby ist?

Ab dem Skigymnasium Stams wurde es wirklich professionell. Dort hatte ich jeden Tag Training und auch Unterricht in der Schule. Mir war es auch wichtig, in der Schule keine Probleme zu habe, um mich ideal auf den Sport fokussieren zu können.

Wie verlief die Saison-Vorbereitung für dich?

Die Vorbereitung lief für mich sehr gut. Ich konnte viel testen und erlangte einige Erkenntnisse. Die Jahre zuvor fragte ich mich, was ich machen könnte, um ganz vorne mitzuspringen. Jetzt im Sommer habe ich gesehen, dass ich dieses Niveau habe. Nun gilt es, dieses im Winter gut umzusetzen.

Du hast vor zwei Jahren deine Skimarke von Fischer zu Augment gewechselt. Wie entscheidend ist dieser Faktor?

Ich fühle mich bei Augment gut aufgehoben. Ich helfe dort in der Entwicklung der Ski selbst mit und habe meine Skier auf mich abstimmen können. Im Sommer habe ich zudem etwas getestet, was sehr gut gepasst hat. Die Zusammenarbeit mit der Firma ist gut und ich bekomme auch viel Unterstützung.

Was sind deine Ziele für den Winter?

Ein großes Ziel heuer ist natürlich Olympia. Viel wichtiger ist mir jedoch, dass ich im Weltcup vorne reinspringen kann und das Niveau, das ich mir erarbeitet habe, sichtbar ist. Ich will einfach meine stabile Basis abrufen, im Weltcup gute Leistungen zeigen und über das Selbstvertrauen zu Top-Ergebnissen kommen. Ein primäres Ziel, bei dem unbedingt alles passen muss, habe ich nicht. Dann ist es auch meist zu verbissen und das bin ich ohnehin nicht gerne.

Auf welchen Wettkampf freust du dich diese Saison am meisten?

Einen Wettbewerb hier speziell hervorzuheben, ist für mich schwierig. Denn der Kalender ist voll gefüllt mit tollen Wettkämpfen. Ich mag Engelberg extrem gerne, ich mag die Tournee sehr und auch das Skifliegen ist immer ein Highlight. Aber auf eine besondere Schanze will ich gar nicht fixiert sein. Ich freue mich einfach über jede Chance die ich bekomme und versuche dort mein bestmögliches abzurufen. Dann bin ich mir auch sicher, dass etwas Gutes dabei rausschaut.