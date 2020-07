Vier Damen- und neun Herren-Teams kämpften in der Asphaltsporthalle in Rohrbach um den Titel.

BEZIRK ROHRBACH. Nach mehrmaligen Corona-bedingen Verschiebungen konnte der Pensionisten-Verband am 28. Juli endlich die Bezirks-Meisterschaften im Stockschießen in der Asphaltsporthalle in Rohrbach durchführen. Vier Damen- und neun Herren-Moaschaften sind dabei angetreten. Die Teams lieferten sich spannende Stockduelle. Selbstverständlich ist bei allem sportlichen Ehrgeiz die Unterhaltung nicht zu kurz gekommen. Nach vier Stunden Wettkampf um die besten Plätze an der Daube sind die Siegermannschaften festgestanden.

Die Gewinner

Bei den Damen siegte die Ortsgruppe Haslach 1 mit Gabi Karlsböck, Monika Jell, Lilli Weiss und Hilde Stelzer vor der OG Rohrbach-Berg und der OG Haslach 2. Bei den männlichen Schützen ging der Sieg nach zähem Ringen an die OG Haslach 1 mit Erich Stelzer, Manfred Reisinger, Christian Jell und Peter Schauer. Der zweite Platz ging an die OG Kirchberg vor der OG Peilstein. Als Belohnung für die sportlichen Leistungen gab es für die siegreichen Teams Pokale, Urkunden und Sachpreisen sowie kühle Getränke und Bratwürste für alle.