Das Familienhotel "AIGO welcome family" erhielt kürzlich den kinderhotel.info Award 2022.

AIGEN-SCHLÄGL. Das Urlaubsportal kinderhotel.info hat 50 Familienhotels mit dem kinderhotel.info Award 2022 ausgezeichnet. Zur Auswahl standen 777 Hotels aus 15 europäischen Ländern. Einer der beiden Award-Gewinner aus Oberösterreich liegt in einer der ursprünglichsten Landschaften Österreichs: dem Böhmerwald. Das "AIGO welcome family" in Aigen-Schlägl landete oberösterreichweit auf Platz zwei und österreichweit auf Platz 14. Es wurde erst im Dezember 2014 eröffnet und habe sich seither einen hervorragenden Ruf unter urlaubsreifen Familien erarbeitet.

Hoteldirektor Dominik Schwarzenberger und das AIGO-Team haben binnen kürzester Zeit ein einzigartiges Wohlfühlhotel für die ganze Familie geschaffen. Zu den Highlights gehören die 2.500 Quadratmeter große Luxus SPA Welt & Wellnessoase, bis zu 70 Wochenstunden Kinderbetreuung im Aigolino Kinderclub und die riesige Indoorwelt mit Softplayanlage, Turnhalle, Jugendraum, Kino und Kegelbahn.