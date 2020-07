Bei der konstituierenden Sitzung wurde Andreas Höllinger als Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Rohrbach bestätigt.

Seit Jänner diesen Jahres steht Andreas Höllinger an der Spitze der Rohrbacher Wirtschaftsvertretung. Nun wurde er für die Funktionsperiode bis 2025 als Bezirksstellenobmann bestätigt. Der 36-jährige St. Martiner ist Chef der Agentur Andares Marketing und Kommunikation. Höllinger absolvierte die HBLA für künstlerische Gestaltung und die Meisterklasse Kommunikationsdesign an der HTL für Bau und Design in Linz. Mit nur 23 Jahren entschloss er sich für den Weg in die Selbständigkeit und gründete seine Agentur. Parallel zu seinem Firmenaufbau investierte der Jungunternehmer auch intensiv in seine Weiterbildung und absolvierte neben der Fotografen-Meisterprüfung erfolgreich das Bachelor-Studium in Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie sowie das Magister-Studium in Business Administrations.

Schwerpunkte für WKO Rohrbach

Für die Bezirksstellenarbeit der kommenden Jahre nannte Höllinger mehrere Schwerpunkte: Neben Arbeitsmarktthemen ist das vor allem die Verbesserung der Breitbandversorgung, die die Digitalisierung sowie die stärkere Online-Präsenz von Firmen unterstützen soll. Ausreichend Lehrlinge, Absolventen und Fachkräfte in der Region zu halten, ist ebenfalls ein Ziel von Höllinger, der in diesem Zusammenhang auch Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt bringen will. Voraussetzungen dafür seien entsprechende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, beispielsweise auch in Kooperationsräumen, die wiederum auch ein Instrument zur Forcierung von Gemeindekooperationen sein sollen. Auch den Auf- und Ausbau eines flächendeckenden Mikro-ÖV erachtet Höllinger für die weitere Attraktivierung des Bezirks Rohrbach als Arbeits- und Lebensraum als notwendig.

Erfolgreiches Team

Unterstützt wird Höllinger in seinem Einsatz für die knapp 3400 Rohrbacher Wirtschaftstreibenden von folgenden neun Bezirksstellenausschussmitgliedern: Peter Eckerstorfer (Röchling Industrial Oepping GmbH & Co. KG, Feinkeramische Produkte), Vera Groiss (Einrichtungsberaterin aus Aigen-Schlägl und Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Rohrbach), Manfred Lindorfer (Raumausstattung und Baustoffhandel, Altenfelden), Siegfried Niederleitner (Mobile Wärmesysteme, Installationen, Kleinzell i. Mkr.), Markus Pfoser (Sägewerk, Ulrichsberg), Peter Reiter (Seamtec GmbH, Automatisierungstechnik, Hofkirchen i. Mkr.), Manfred Stallinger (ecc ECOCARE Wirtschaftsberatung GmbH, Rohrbach-Berg), Marcel Stallinger (SmashLand Veranstaltungstechnik GmbH, Rohrbach-Berg, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Rohrbach) und Thomas Teibler (Energieberatung, Rohrbach-Berg),