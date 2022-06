Insgesamt 15 landwirtschaftliche Betriebe und ihre Leistungen wurden beim diesjährigen Agrarpreis in vier verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Auch ein Unternehmen aus dem Bezirk wurde geehrt.

OÖ, ULRICHSBERG. Seit mittlerweile 30 Jahren zeichnet das Land Oberösterreich mit dem Agrarpreis landwirtschaftliche Betriebe aus, die Besonderes leisten. In den Kategorien „Produktivität“, „Einkommen“ und „Klimaschutz“ wurden heuer jeweils vier Betriebe mit einem Preis bedacht, in der Sonderkategorie „Bester Online Auftritt“ drei. Insgesamt 135 – übrigens ein neuer Rekord – wurden für den Agrarpreis 2022 eingereicht. „Die Land- und Forstwirtschaft ist ein bunter und lebendiger Wirtschaftszweig, besonders hier in Oberösterreich. Die zahlreichen Bewerbungen bestätigen dies“, freut sich Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger. Die Reihung und Auswahl der Preisträger erfolgte durch eine Fachjury.

Agrarpreis 2022 für 15 landwirtschaftliche Betriebe

In der Kategorie „Produktivität“ – Digitalisierung und Innovationen im Stall und am Feld" gab es dabei auch einen Anerkennungspreis für einen Betrieb aus dem Bezirk Rohrbach: Christof Krenn aus Ulrichsberg wurde in dieser Kategorie für seinen Bio Zuchtschweinestall ausgezeichnet.