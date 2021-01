Die Biohort GmbH aus Neufelden darf sich trotz Corona-Krise über ein herausragendes Jahr 2020 freuen. Mit einem Plus von mehr als 40 Prozent wurde erstmals ein Jahresumsatz von deutlich über 100 Millionen Euro erzielt.

NEUFELDEN. Das vergangene Geschäftsjahr startete für Biohort, wie auch für viele andere Unternehmen, mit zahlreichen Turbulenzen und Ungewissheiten. Glücklicherweise stellte sich relativ rasch heraus, dass der Metallgerätehaus-Spezialist von der Krise nicht betroffen war. „Nachdem die Menschen mehr Zeit im Garten verbracht haben, sind sie immer häufiger auf unsere Produkte gestoßen. Wir produzieren schließlich genau das, was Gartenbesitzer brauchen – und das in einem edlen Design, das sich von der Konkurrenz abhebt“, erklärt Biohort Geschäftsführer Maximilian Priglinger stolz.

Die überaus glückliche Auftragslage brachte jedoch auch einige Herausforderungen mit sich. Die Produktion lief auf Hochtouren. Zahlreiche Ferialarbeiter wurden eingestellt und sogar eine dritte Produktionsschicht wurde zeitweise in bestimmen Abteilungen eingeführt. „Unsere Mitarbeiter haben Großes geleistet! Ohne ihr herausragendes Engagement hätten wir die saisonalen Spitzen nicht bewältigen können“, ergänzt Priglinger.

Bauprojekte im Fokus

Im September wurde der Spatenstich für das neue Biohort-Hauptwerk in Drautendorf, an der Gemeindegrenze zwischen St. Martin und Niederwaldkirchen, gesetzt. Aufgrund des raschen Wachstums werden die neuen Räumlichkeiten mehr denn je benötigt. Das 60 Millionen Euro Bauprojekt läuft auf Hochtouren, sodass einer Inbetriebnahme 2023 nichts im Wege steht.

Zusätzlich zum Neubau in Drautendorf wurden die Produktions- und Lagerflächen des Biohort-Werks in Herzogsdorf verdoppelt. Die Inbetriebnahme erfolgte bereits im Herbst 2020.

Ausblick auf das Jahr 2021

Die Biohort GmbH hat sich auch für die Zukunft viel vorgenommen. Mit Jahresanfang wurden gleich drei neue Produkte ins Sortiment aufgenommen – das patentierte Gerätehaus „Neo“, die Mülltonnenbox „Alex“ und die Fundamentlösung „SmartBase“. Diese sollen den internationalen Verkauf weiter pushen und Arbeitsplätze für rund 50 neue Mitarbeiter schaffen. Strategisch hält die Geschäftsführung an lang Bewährtem fest: „Qualität, Design und ein professioneller Kundenservice sind die maßgeblichen Schlüsselfaktoren für unseren Erfolg. Wenn wir diesen Weg weiterverfolgen, werden wir uns auch in Zukunft über starke Umsatzzuwächse freuen dürfen,“ ist Priglinger überzeugt.