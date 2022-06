Wogende Leinfelder und die daraus gewonnen Öle und Fasern verschwanden in den vergangenen Jahrzehnten aus dem Mühlviertel. Judith und Günther Rabeder haben sie wieder zum Blühen gebracht.



NIEDERWALDKIRCHEN. Die Niederwaldkirchner haben ein nachhaltiges Landwirtschaftskonzept entwickelt, um sich mit dem Anbau und der Verarbeitung von heimischen Bio-Ölsaaten eine Wirtschaftsgrundlage und Unabhängigkeit zu sichern. Seit 2014 produzieren sie in Niederwaldkirchen hochwertige Pflanzenöle aus biologischen Rohstoffen. Dabei nimmt die Lein-Pflanze die größte Rolle ein.

Regionale Lebensmittel sind besser

Mit ihrer Begeisterung für nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens und die Zukunft der Landwirtschaft haben die beiden bereits viele Bauern überzeugt. Mittlerweile produzieren 50 Bio-Landwirte für die Kooperation, die sich Farmgoodies nennt. Sie bauen auf 120 Hektar Lein an.

Etwa die Hälfte der oberösterreichischen Bio-Lein-Ernte wird unter dem Farmgoodies-Banner eingefahren. Daraus wird in der Produktion in Niederwaldkirchen hochwertiges Öl gepresst. Nach etwa einer Stunde sind die Samen vom Feld in Niederwaldkirchen und werden dort in einer eben erst errichteten Warenübernahme aufbereitet. Gepresst wird immer frisch.

"Man kennt sich gegenseitig"

Das Zusammenspiel zwischen Produzenten und Verarbeitern ist bei Farmgoodies sehr wichtig. "Wir müssen und wollen unsere Produzenten kennen. Hinter jedem Körndl steht bei uns ein Name", verspricht Günther Rabeder. Denn Produzenten, die ihren eigenen Namen vor das Produkt setzen, achten ganz besonders auf die Qualität. Anonymisierten, austauschbaren Lieferantenverbänden könne er nichts abgewinnen.

Omega-3-Fettsäuren erfüllen wichtige Funktionen

"Wir behandeln unser Leinöl wie ein Frischeprodukt und empfehlen die Lagerung im Kühlschrank", erklärt Judith Rabeder. Labor-Analysen geben den Farmgoodies-Chefs recht: Anstatt durchschnittlich 56 Prozent hochwertiger Omega-3-Fettsäuren haben die Mühlviertler in ihrem Produkt 63 Prozent. Diese Alpha-Linolensäure ist ein lebensnotwendiger Nährstoff, den der Körper selbst nicht herstellen kann.

„Mit unseren Bio-Lebensmitteln aus dem Mühlviertel haben wir uns in den vergangenen Jahren bereits einen Namen in der Region gemacht. Dabei war und ist es uns immer sehr wichtig, die Kommunikation zur Entstehung der Lebensmittel offen zu halten und den Kunden zu erzählen, dass hinter Farmgoodies Menschen sind, die Lebensmittel auf höchster Qualitätsstufe erzeugen. Vom Feld weg bis in die Flasche", so Günther Rabeder.

Respekt & Handschlagqualität

„Du als Konsument erwartest dir zu Recht gute Lebensmittel. Deshalb geben wir unser Bestes, dies zu erfüllen. Wir stehen zu 100 Prozent hinter dem, was reinkommt. Im Gegenzug möchten wir unabhängig von den globalen Rohstoff-Börsen sein. Wir finden, das ist fair.“

Ein gesunder Boden, das regionale Klima und die samenfesten Kulturen haben einen großen Einfluss auf die Qualität deiner Lebensmittel. Durch die natürliche Ausreife am Feld sind die nachhaltig produzierten Lebensmittel reich an Vitalstoffen und somit wertvoller.

Regionalität schafft Identität, die schmeckt

„Du konsumierst nicht ein anonymes Produkt vom anderen Ende der Welt, sondern kennst die Geschichte dahinter. Dadurch werden deine Mahlzeiten wahre Genussreisen, die in Bildern erlebbar werden. Du isst einfach bewusster.“

Kleine Strukturen machen es natürlicher

„Wir lieben unsere Rohstoffe und behandeln sie auch so. Durch die kurzen Transportwege und die kleinen Strukturen sind wir in der Aufbereitung besonders schnell. Wir brauchen keine Lagerzusätze oder Ähnliches, da wir laufend frisch verarbeiten. Dadurch bleibt die Natürlichkeit in den Lebensmitteln aus regionalem Anbau erhalten.“

Geschmack mit Charakter

In der Natur ist jedes Jahr anders. Das Wetter hat dabei einen großen Einfluss auf die Ausbildung der Frucht. „Wir lassen es zu, dass unsere Produkte von Jahr zu Jahr etwas anders schmecken und einen eigenen Charakter haben. Übrigens: Die Spitzengastronomie setzt zunehmend auf radikale Regionalität. Bevor etwas importiert wird, wird es lieber von der Speisekarte genommen.“

Gold beim „Ölkaiser“

Bei so viel Begeisterung für die Herstellung ihrer Produkte ist es nicht verwunderlich, dass sich die Familie Rabeder 2021 über eine besondere Auszeichnung freuen durfte: Bei der bundesweiten Prämierung von Speiseölen in Wieselburg gab es für die kostbaren Öle die Ränge eins, zwei und drei. Für Mohnöl, Bio-Leindotteröl, Bio-Kürbiskernöl, Bio-Sonnenblumenöl und Bio-Hanföl gab es Medaillen und Urkunden.