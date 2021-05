Menschen mit Beeinträchtigung, die sich dafür interessieren, ein Unternehmen zu führen, bietet sich in Rohrbach-Berg eine einmalige Chance. Für die Trafik am Stadtplatz wird ein Nachfolger gesucht.

ROHRBACH-BERG. Mehr als die Hälfte aller Tabakfachgeschäfte in Oberösterreich (58,7 Prozent) werden von Menschen mit Vorzugsberechtigung (mindestens 50 Prozent Behinderungsgrad) geführt. Bundesweit sind es 53,8 Prozent. Die Monopolverwaltung (MVG), die in Österreich für die Übergabe von Trafiken zuständig ist, hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen mit Beeinträchtigungen verstärkt in deren Unternehmerdasein zu unterstützen. Daher werden in Österreich freiwerdende Trafiken ausschließlich an Menschen mit Vorzugsberechtigung vergeben. Damit wurde das größte inklusive Unternehmernetzwerk in Österreich geschaffen.

Hilfe beim Einstieg ins Unternehmerdasein

Zudem ermöglicht die Monopolverwaltung die Trafikanten-Ausbildung – inklusive rechtlichem und fachlichem Wissen – und hilft so, die Amtshürden zu überwinden. Denn nur allzu oft erscheint für Menschen mit Behinderung der Weg zum eigenen Unternehmen sonst voller unüberwindbarer Hürden. Durch das soziale Vergabekonzept der MVG wurde 2020 an jedem sechsten Tag ein Mensch mit Behinderungen zum Unternehmer. Durch ein faires Bewertungs- und Übergabesystem und die rechnungshofkonforme Ausschreibung der Trafiken sind Fairness und Transparenz auf allen Ebenen garantiert.