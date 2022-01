Mit dieser Auszeichnung zählt das Wellnesshotel in St. Stefan am Walde zu den beliebtesten Wellnesshotels in Oberösterreich.

ST. STEFAN. Der Leading Spa Award kürt jedes Jahr die besten Wellnesshotels in Österreich, Deutschland und Italien. Bisher wurde ein Hotel pro Land ausgezeichnet. Heuer wurden erstmalig zwölf Awards vergeben. Basierend auf insgesamt 43.000 Bewertungen durch Urlauber holte sich für Oberösterreich das Hotel Aviva den Titel. Der "Leading Spa Award" kürt nach eigener Aussage "das moderne Spa-Konzept, das sich traut, vom Gewohnten abzuweichen. " Wie die Übersicht aller ausgezeichneten Hotels 2021 zeigt, befindet sich das Mühlviertler Wellnesshotel in bester Gesellschaft.