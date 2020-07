Der Betrieb Neundlinger Schuhmoden aus St. Veit wurde für den diesjährigen Regionalitätspreis nominiert.

ST. VEIT. "Vor 100 Jahren gehörte der Schuhmacher zu den häufigsten Berufen – jetzt ist dieses Handwerk fast ausgestorben. Wir leisten mit unserer Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung dieses Berufs – vielleicht gelingt es uns, dass wir wieder Lehrlinge ausbilden können", erklärt Franz Neundlinger, Inhaber von Neundlinger Schuhmoden in St. Veit. An einem Standort mit etwa 1.200 Einwohnern habe man als "normales" Schuhgeschäft keine Überlebenschancen. "Deshalb war es für uns immer schon notwendig, eigene Wege zu gehen und anders zu denken. Wir bieten viele Produktgruppen und Dienstleistungen, die für andere zu kompliziert oder zu mühsam sind. Das schätzen unsere Kunden, sie kommen aus einem weiten Umkreis und halten uns die Treue." Er will zeigen, dass man mit einem kreativen Konzept, auch abseits der Städte und Durchzugsstraßen, erfolgreich sei kann. "Die Vorteile unseres Standorts sind oft nicht auf dem ersten Blick erkennbar, aber wir möchten mit keinem Standort an der B127 tauschen", so der St. Veiter. Mit dem Festhalten am Sitz in St. Veit, wurden laut Neundlinger auch einige andere Unternehmen zu Investitionen ermutigt.

Regionale Firmen haben Vorrang

Neundlinger gibt bewusst heimischen Produzenten den Vorrang. "Bei allen Investitionen und Einkäufen, die getätigt werden, schauen wir, ob es geeignete Anbieter in der Region gibt. Diese bekommen dann den Vorzug." Ebenso bei Bauarbeiten, oder wie aktuell, bei der Erweiterung der Photovoltaik-Anlage: "Wir engagieren regionale Firmen und machen damit sehr positive Erfahrungen." In Bereichen, die Neundlinger nicht anbietet, wie zum Beispiel Orthopädie, pflegt er eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Firmen aus der Umgebung. Zudem gibt es eine Kooperation im Ort: "In St. Veit sind wir Mitorganisatoren bei den gemeinsamen Aktionen wie der Einkaufsnacht oder dem 'Närrischen Tag'".

Im Schuhfachgeschäft ist auch eine eigene Reparaturwerkstatt integriert. "Reparaturen verlängern die Nutzungszeit der Schuhe und sind damit ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz. Oft müssten die Schuhe entsorgt werden, obwohl nur ein kleiner Teil kaputt ist", so der Geschäftsführer.

Bewusst kein Versand

Im Jahr 1998 wurde die erste Homepage als virtuelles Schaufenster online gestellt. Diese ist seitdem immer am neuesten Stand. "Seit 2019 können unsere Kunden alle Schuhe mit Preisen und den aktuell verfügbaren Größen einsehen. Wir bieten aber bewusst keinen Versand, da wir bei unserem spezialisierten Sortiment mit Rücksendequoten von weit über 50 Prozent rechnen müssten." Außerdem könnte man beim Versand, Dienstleistungen, wie das individuelle Anpassen, nicht anbieten.



Einreichung für den Regionalitätspreis 2020 sind bis 16. August möglich – per Post an: BezirksRundschau GmbH, Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding oder online: meinbezirk.at/regionalitätspreis-oö