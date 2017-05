Auf Seidl- & Schmankerlroas in Tracht

03.05.2017, 00:00 Uhr

Beim der Langen Einkaufsnacht wird das orginellste Trachtenpärchen gesucht.

Musiker spielen live auf

Die Innenstadtkaufleute laden am Donnerstag, 11. Mai, von 17 bis 22 Uhr zur langen Einkaufsnacht in Tracht.ROHRBACH-BERG. Die Rohrbacher Innenstadtkaufleute machen am Donnerstag, 11. Mai, die Nacht zum Tag. Von 17 bis 22 Uhr haben alle teilnehmenden Geschäfte geöffnet. In den Shops wird das frühlingshafte Einkaufen zum Erlebnis. Außerdem warten zahlreiche Attraktionen.Die Innenstadt wird in der Einkaufsnacht mit Live-Musik beschallt. Musikanten der Musikschule und einige Gruppen des Musikvereins spielen auf. Ebenso vor Ort ist die Volkstanzgruppe, die einige Tänze zum Besten geben wird. Los geht es mit dem Shohprogramm um etwa 19.45 Uhr (Tanzen in Tracht) und um 20.45 Uhr (Schuhplattln). In der Bäckerei Oberngruber gibt es verschiedene Schmankerl aus einem mobilen Holzofen. Im Chilis&Co können Bierpralnien und Schokolade verkostet werden.

Maibock im Gasthaus

Originellstes Trachtenpärchen

Aktiver Marketingverein

Wer's lieber traditionell mag, der ist im Leitners Wirthaus goldrichtig. Dort gibt es eine Bierbar, Kartoffelgulasch und Musik von den Straßhäuslbuam. Gebackene Mäuse und ein Wildgericht bietet der Gasthof Dorfner den Besuchern. Im Bertlwiesers wird ein Ragout vom Maibock mit Mini-Semmelknödel und Blaukraut-Zigarre kredenzt. Pizza gibt es im Stadtcafé und beim Hewal warten Baguettes.Ein gewachsener Stadtkern, moderne Geschäfte und städtisches Flair – die Rohrbacher Innenstadt ist ein Openair-Einkaufszentrum der besonderen Art. So lädt Allround am 11. Mai zur Eröffnung der neu gestalteten Kinderabteilung. Es gibt Gratis-Luftballons und einen speziellen Preisnachlass sowie eine süße Überraschung. Besonderes Highlight ist die Suche nach dem originellsten Trachtenpärchen, auf die sich Foto Kirschner begibt. Alle an dem Tag fotografierten Trachtenpaare nehmen am Gewinnspiel für ein professionelles Fotoshooting im Wert von 89 Euro teil. Fashion-Day heißt es bei Top Optik: Die coolsten Brillen können probiert und etwa 100 Neuheiten an Sonnenbrillen und Fassungen getestet werden.Veranstaltet wird die Rohrbacher Einkaufsnacht vom Marketingverein. Im einen oder anderen Geschäft finden Sie sicher ein tolles Schnäppchen und einige Unternehmer verwöhnen ihre Kunden bei der Einkaufsnacht heuer mit süßen Überraschungen. Ob Kleidung, Parfüm, Schuhe, Optik, Schokolade, Bücher, Schmuck, Schlaf- und Badtextilien oder Basteleien, bei der Rohrbacher Einkaufsnacht ist garantiert für jede(n) etwas dabei! Sogar für die Kinder: Für sie gibt es bei der Raiffeisenbank eine Hüpfburg.