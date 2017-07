Ausstellung Sichtweisen in Villa Sinnenreich

17.07.2017, 07:31 Uhr

ROHRBACH-BERG (alho). Zahlreiche Malereien, Ölgemälden, Skulpturen, Collagen und Zeichnungen in denen sich die Künstlerin Gerlinde Hasenberger mit Menschen und Landschaften auseinandersetzt, sind bis 15. September in der Villa Sinnenreich zu sehen. „Für mich ist es wichtig, dass nicht die Hoffnungslosigkeit siegt - trotz der vielen Gräuel – sondern den Jugendlichen zeigt, dass man etwas verbessern kann und nicht wegschauen soll, sondern anpacken!“, ist für Hasenberger ein wichtiger Ankerpunkt. Die gebürtige Aigen-Schläglerin besuchte die Kunstakademie in Wien und kam 1970 als Professorin ans Rohrbacher Gymnasium, später nach Wilhering. Später erhielt die Künstlerin den Lehrauftrag an der Kunstuniversität Linz für Textiles Gestalten.

Kunst unterrichtet

Junge Besucher in der Villa sinnenreich

An der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz gab Hasenberger Kunstunterricht bis zur Pensionierung. 1986 wurde Gerlinde Hasenberger mit dem Kulturpreis der Stadt Rohrbach ausgezeichnet und meinte dazu: „Für mich war der Kulturpreis der Stadt Rohrbach in meinen frühen Jahren als Künstlerin eine sehr wertvolle Bestätigung.“ Immer wieder gab und gibt es Anknüpfungspunkte an den Bezirk Rohrbach, auch wenn Gerlinde Hasenberger inzwischen in Walding lebt. Eine spezielle Aufführung in einem Zusammenspiel aus Klang, Farbe und Literatur zum Thema Friede – Freiheit – Solidarität fand 2016 im Centro Rohrbach guten Anklang und Hasenberger freut sich, dass diese Aufführung heuer im Herbst im Rohrbacher Gymnasium nochmals gemacht wird und wahrscheinlich auch nochmals im Centro. Hasenberger: „Mir ist Kommunikation wichtig! Man muss den Alltag schaffen durch anpacken. Man weiß ja nicht, was nachkommt.“Dass diese Ausstellung vom Museumsverein initiiert wurde und das Museum Villa Sinnenreich auch häufig von jungen Menschen besucht wird, freut auch Gerhild Humenberger vom Verein Museumsinitiative Rohrbach besonders.