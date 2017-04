"Born in the Mühl4tel" von Mario Sacher auf Burg Piberstein

HELFENBERG. Am Samstag, 20. Mai, 20 Uhr, kommt Kabarettist Mario Sacher mit seinem Programm "Born in the Mühl4tel" auf die Burg Piberstein. Sacher hat bislang vier Kabaretts im Repertoire, fühlt sich im Schauspiel genauso wohl wie mit Gitarre und Gesang. Er hat Wortwitz und Niveau und begibt sich nicht in jene Gasse, in der die Lacher auf Beschimpfungen aus der unteren Schublade beruhen. Ein wenig Zeitkritik hingegen muss bei ihm immer dabei sein – und ob Sie wollen oder nicht: Auch Sie finden sich ganz sicher irgendwo in seinen Darbietungen wieder! Ein Bauchmuskelkater wird nicht zu vermeiden sein. Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Platzreservierungen unter he.eckerstorfer@eduhi.at oder 07216 6391.

Über das Programm "Der Sacher ohne Torte" kabarettisiert, gitarrisiert, singt, rappt und wortspielt sich in seinem ziemlich neuen Soloprogramm durch die Wirrungen unserer Zeit. Vielseitig, authentisch und mit verblüffender Pointendichte versteht es der "Mühlviertler Bruce Springsteen" in seinen Shows zu begeistern und authentisch unseren Alltag zu spiegeln.